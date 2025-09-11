CTREE’s Toast to a Life-Changing Cause
1 minute 09/11/2025
CTREE brought the community together at Sebonack Golf Club in Southampton on Thursday for its annual Sunset Cocktails fundraiser. Hosted by co-chairs Helen Gifford and Chris Ritchey with honorary chair Joey Wölffer, the evening raised vital funds to subsidize more than 90% of CTREE’s operating costs, supporting therapeutic riding programs that change lives across the East End.