Southampton

CTREE’s Toast to a Life-Changing Cause

By
1 minute 09/11/2025
Valerie Michaels, David Michaels

Rob Rich
Sara Kate Lynch, Jill Carney, Shannon Chant, Cathleen Curran, Jennifer Van Arsdale, Jessica Garcia

Rob Rich
Pascal Bandelier, John Dorfman, Rob Cox

Rob Rich
Nathan Perlmutter, Rozzie Perlmutter

Rob Rich
Maria Avellaneda, Marcos Kantt

Rob Rich
Lisa Gurrera, Amity Lucas

Rob Rich
Jennifer Van Arsdale, Jill Carney, Joey Wolffer, Chris Ritchie, Helen Gifford

Rob Rich
Jill Carney, Larry Haag

Rob Rich
Jennifer Van Arsdale, Zoe Leathers

Rob Rich
Helen Gifford, Michael Nolan

Rob Rich
Erica De Jong

Rob Rich
Diana Shiel, Dennis Shiel, Blair Shiel, Ross McCarron

Rob Rich
Dawn Strain, Julie Stone, Geri Garvin

Rob Rich
CTREE's Board of Directors

Rob Rich
Chris Ritchie, Patrick Aldrich

Rob Rich
Brian and Dina Koshers

Rob Rich
Valerie Michaels, Brad Bocksel, Karen Bocksel

Rob Rich
Arianna Solecki, Aj Solecki, Oliva Lamanna, Amanda Solecki

Rob Rich
Amalie Bandelier, Leslie Lipton

Rob Rich
Allison Pappas, Fran Girimonti

Rob Rich
Alice Marie Rorke, Fran Girimonti, Allison Pappas, Dawn Watson

Rob Rich
Ali Hutchinson, Amalie Bandelier

Rob Rich

CTREE brought the community together at Sebonack Golf Club in Southampton on Thursday for its annual Sunset Cocktails fundraiser. Hosted by co-chairs Helen Gifford and Chris Ritchey with honorary chair Joey Wölffer, the evening raised vital funds to subsidize more than 90% of CTREE’s operating costs, supporting therapeutic riding programs that change lives across the East End.

