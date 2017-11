Dan’s Best of the Best 2017 Winners: South Fork Health, Wellness & Beauty

by Dan's Best of the Best

The votes have been cast, the numbers tabulated and the Dan’s Best of the Best 2017 results are in! See which Hamptons businesses won in the many South Fork Health, Wellness & Beauty categories!

Keep your eye out for all our 2017 winners in the November 10, 2017 issue of Dan’s Papers and right here on DansPapers.com.

And don’t forget to visit DansBOTB.com to rate and review all your favorites in the Hamptons and North Fork.

BEST ACUPUNCTURIST

Platinum – Mary Beth Armstrong – Acupuncturist

Gold – Michelle Iona, L.Ac., Healing Points Acupuncture

Silver – Kathleen Yoneyama M.S, L.Ac

Bronze – Diane Daniels

BEST BARBERSHOP

Platinum – Hampton Haircutters

Gold – Mario’s Barber Shop

Silver – Orlando’s Barbershop

Bronze – Ralph’s Barber Shop

Bronze – Vinnie’s Barber Shop

BEST CHIROPRACTOR

Platinum – Dr. K. J. Malone

Gold – SHIMA, Dr.Goodman

Silver – Hampton Bays Chiropractic

Bronze – Dr. James Hinch

BEST COSMETIC LASER TREATMENTS

Platinum – Dr. Stephen T. Greenberg of Greenberg Cosmetic Surgery

Gold – Age Focus

Silver – Dr. Kenneth Mark

Bronze – Hampton Laser

BEST DAY SPA

Platinum – Spa Bellezza

Gold – Gurney’s Montauk Resort & Seawater Spa

Silver – Ocean Spa Long Island

Bronze – E Day Spa & Salon

BEST DENTIST

Platinum – Beach Dental

Gold – Westhampton Dental/Dr. Eric Christensen

Silver – Westhampton Center for Dentistry & Facial Aesthetics / Dr. Mauro DiBenedetto

Bronze – Pure Dental

BEST DERMATOLOGIST

Platinum – Dr. Dana Stern

Gold – Dr. Steven Fishman of Hampton Dermatology

Silver – Dr. Elliot T. Weiss, MD

BEST GENERAL PRACTITIONER

Platinum – Dr. Lilly Steel, M.D.

Gold – Dr. Andreder of Peconic Family Medicine

Silver – Dr. Camile Gooden

Bronze – Dr. Mark Kot of Southampton Urgent Medical Care

BEST GROUP / PERSONAL TRAINER

Platinum – MMFitness- Monica Murphy

Gold – SILICH CORE + STRENGTH/Linda Silich Personal Training

Silver – Hamptons Wellness on Wheels

Bronze – JT Personal Fitness

BEST GROUP TRAINER

Platinum – Jennifer Ann Healing Fitness

Gold – Oscar Gonzalez

Silver – Zumba with KINGA – Zumba in The Hamptons

BEST HAIR COLORIST

Platinum – Jennifer Ziegelmeier

Gold – Camille Rienecker @ Trendsetters

Silver – Kyla King @ Trendsetters

Bronze – Katherine and Co

BEST HAIR SALON

Platinum – Muah Mobile Beauty

Gold – Trendsetters

Silver – Gayle’s Beauty Salon

Bronze – John D’Orazio Salon

Bronze – Salon Xavier

BEST HAIR STYLIST

Platinum – Jennifer Ziegelmeier

Gold – Xavier Merat of Salon Xavier

Silver – Camille Rienecker @ Trendsetters

Bronze – Christina Hoshyla of Gayle’s Beauty Salon

BEST HEALTH CLUB / GYM

Platinum – CrossFit Warrior Legion

Gold – Core Dynamics

Silver – CrossFit Impervious

BEST MANICURIST / PEDICURIST

Platinum – Elicia Minogue of Spa Bellezza

Gold – Angelina Daraio, Gayle’s Beauty Salon

Silver – Kyla King @ Trendsetters

Bronze – Kara Manwaring @ Trendsetters

BEST MASSAGE THERAPIST

Platinum – Stacy Krey – Ocean Spa Long Island

Gold – Valerie Pease of The Yoga House

Silver – Art of Massage and Skin Care

Bronze – Carla Gargano – Hamptons Massage Therapist

BEST NAIL SALON

Platinum – Manikur

Gold – Trendsetters

Silver – Hamptons Exquisite Nails

Bronze – Westhampton Nail Spa

Bronze – Tickled Pink Nails

BEST NUTRITIONIST

Platinum – Ann M. Silver

BEST ORTHODONTIST

Platinum – Bach & Grazina East End Orthodontics

Gold – Hampton Dentistry

Silver – Dr. James Trentalange

BEST PERSONAL TRAINER

Platinum – MMFitness – Monica Murphy

Gold – Jennifer Ann Healing Fitness

Silver – Callie Atkins

Silver – Sean Hyde

BEST PHARMACY

Platinum – Barth’s Pharmacy

Gold – Southrifty Drug, Inc.

Silver – Liggett Drugs

Bronze – Rite Aid – Southampton

BEST PHYSICAL THERAPIST

Platinum – Manual & Sports Physical Therapy – Southampton

Gold – Peconic Physical Therapy

Silver – Joao Monteiro

Silver – Matthew Mobious

BEST PILATES INSTRUCTOR

Platinum – Lukie Bernstein at Bridgehampton Pilates

Gold – Keri Larsen

Silver – Claudia Matles Yoga, Pilates & Health Counseling

BEST SENIOR CARE

Platinum – East End Hospice, Inc.

Gold – Visiting Angels

BEST SPIN CLASS

Platinum – Studio 89

Gold – Marvil Fit

Silver – Roland Walker at Jabs

Bronze – Soul Cycle

BEST TRX TRAINER

Platinum – Silich Core + Strength/Linda Silich Personal Training

Gold – Donna Pierro

Silver – Oscar Gonzalez

Bronze – Callie Atkins

BEST YOGA INSTRUCTOR

Platinum – Kara Billingham of The Yoga House

Gold – Becky Rosko

Silver – Leslie Pearlman of Good Ground Yoga

Bronze – Claudia Matles Yoga, Pilates & Health Counseling

BEST YOGA STUDIO

Platinum – Kara Billingham of The Yoga House

Gold – Ananda Yoga Center

Silver – Good Ground Yoga

Bronze – Yoga Shanti

Bronze – Hamptons Yoga & Healing Arts

BEST ZUMBA

Platinum – Amanda Lovett

Platinum – Oscar Gonzalez