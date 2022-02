Get our Hamptons Insider newsletters delivered direct to you.

You cast your votes. We counted them. And without further ado, Dan’s Papers and Dime Community Bank present the 2021 winners of the Dan’s Best of the Best Hamptons Wellness & Beauty categories! Let’s give a big round of applause to the businesses who won this prestigious contest!

BEST ACUPUNCTURIST

MARY BETH ARMSTRONG ACUPUNCTURE

3327 Noyac Rd, Noyac

631-725-8131

marybetharmstrong.com

BEST ADDICTION THERAPY

THE DUNES EAST HAMPTON

26 Bull Run, East Hampton

855-971-1556

theduneseasthampton.com

BEST BARBER SHOP

VINNIE & NICK’S BARBER SHOP

4 Amagansett Square, Amagansett

631-267-3398

amagansettsquare.com/vinnie-nicks-barber-shop

BEST CHIROPRACTOR

SHIMA

34 Bay St, Unit 204, Sag Harbor

631-725-3398

shimahealth.com

BEST COSMETIC / LASER TREATMENTS

DR. STEPHEN T. GREENBERG OF GREENBERG COSMETIC SURGERY

365 County Rd 39A, Suite 7, Southampton

631-353-7409

greenbergcosmeticsurgery.com

BEST DAY SPA

OCEAN SPA LONG ISLAND

369 Montauk Hwy, East Moriches

631-909-3810

oceanspali.com

BEST DENTIST

DR. ERIC CHRISTENSEN OF WESTHAMPTON DENTAL

45 Montauk Hwy, Westhampton

631-288-4422

westhamptondental.com

BEST DERMATOLOGIST

DR. DANA STERN

325 Meeting House Ln, Suite 1, Southampton

631-287-7307

drdanastern.com

BEST GENERAL PRACTITIONER

DR. LILLY STEEL

25 Cranberry Street, Suite B, Riverhead

631-727-7100

BEST HAIR SALON

KATHERINE AND COMPANY

8 Moniebogue Ln, Westhampton Beach

631-288-0256

BEST HAIR STYLIST

ALICIA COOK OF REVOLVE HAIR

34 Hill St, Southampton

631-377-3555

revolvehair.com

BEST HEALTH CLUB / GYM

NOMAD EAST FITNESS

471 Montauk Hwy, East Quogue

631-255-5442

nomadeastfitness.com

BEST MANICURIST / PEDICURIST

CHERYL CALDERON OF MANIKUR

230 Montauk Hwy, Speonk

631-998-4222

BEST MASSAGE THERAPIST

CARLA GARGANO OF HAMPTONS MASSAGE THERAPIST

38 Bayview Ave, Sag Harbor

516-449-5959

hamptonsmassagetherapist.com

BEST NAIL SALON

MANIKUR

230 Montauk Hwy, Speonk

631-998-4222

BEST NUTRITIONIST

ALBEE ROGERS

471 Montauk Hwy, East Quogue

631-255-5442

nomadeastfitness.com

BEST ORTHODONTIST

FACING THE FUTURE ORTHODONTICS

235 Osborn Ave, Unit 2, Riverhead

631-727-2655

facingthefuture.com

BEST PEDIATRICIAN

SOUTHAMPTON PEDIATRIC ASSOCIATES

5 Squiretown Rd, Hampton Bays

631-728-5300

stonybrookmedicine.edu/southamptonpediatrics

BEST PERSONAL TRAINER

MONICA MURPHY OF MMFITNESS

78 Henry Rd, Southampton

631-560-0038

facebook.com/monicamurphyfitness

BEST PHARMACY

BARTH’S PHARMACY

424 Montauk Hwy, East Quogue

631-653-3784

barthspharmacy.com

BARTH’S PHARMACY

58 Sunset Ave, Westhampton Beach

631-288-4345

barthspharmacy.com

BEST PILATES INSTRUCTOR

CLAUDIA MATLES

Southampton

631-721-7515

claudiamatles.com

BEST SENIOR CARE

ARTFUL HOME CARE

137 Hampton Rd, Southampton

631-259-6472

artfulhomecare.net

BEST SENIOR LIVING

THE VILLA AT WESTHAMPTON

68 Old Country Rd, Westhampton

631-240-8100

hamptonsvilla.com

BEST SPIN CLASS

SOUL CYCLE

264 Butter Ln, Bridgehampton

631-537-3630

soul-cycle.com

SOUL CYCLE

68 Newtown Ln, East Hampton

631-324-6600

soul-cycle.com

SOUL CYCLE

15 S Edgemere St, Montauk

631-842-1044

soul-cycle.com

SOUL CYCLE

760 Montauk Hwy, Water Mill

631-324-6610

soul-cycle.com

BEST YOGA INSTRUCTOR

CLAUDIA MATLES

Southampton

631-721-7515

claudiamatles.com

BEST YOGA STUDIO

ANANDA WELLNESS & YOGA CENTER

39 Windmill Ln, Southampton

631-204-1219

anandawellnessyoga.com

ONE OCEAN YOGA

2357 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-537-5522

oneoceanyoga.com

YOGA SHANTI

32 Bridge St, Sag Harbor

631-725-6424

yogashanti.com

BEST ZUMBA

OSCAR GONZALEZ

Hamptons

516-521-7256

facebook.com/oscarzumbahamptons