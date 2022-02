Get our Hamptons Insider newsletters delivered direct to you.

You cast your votes. We counted them. And without further ado, Dan’s Papers and Dime Community Bank present the 2021 winners of the Dan’s Best of the Best North Fork Wellness & Beauty categories! Let’s give a big round of applause to the businesses who won this prestigious contest!

Check out all the announced 2021 Dan’s Best of the Best winners, and don’t forget to visit DansBOTB.com to find more East End favorites.

BEST ACUPUNCTURIST

HEALING POINTS ACUPUNCTURE & WELLNESS CENTER

750 Roanoke Ave, Unit D, Riverhead

631-653-5314

healingpoints-acu.com

BEST ADDICTION THERAPY

ADVANCED HYPNOTHERAPY

1000 Main St, Unit D, Port Jefferson

631-473-0405

clinicalhypnotism.com

BEST BARBER SHOP

HAIRCUTTERS OF LOVE LANE

110 Love Ln, Mattituck

facebook.com/haircutterslovelane

BEST CHIROPRACTOR

DR. RICHARD HALL

35650 Middle Rd, Peconic

631-765-9520

drrickhall.com

BEST DAY SPA

BLUE SAGE DAY SPA

11700 Main Rd, Mattituck

631-298-4244

bluesagedayspa.com

BEST DENTIST

TOTAL DENTAL CARE OF MATTITUCK

7905 Main Rd, Mattituck

631-298-2000

tdcmattituck.com

BEST DERMATOLOGIST

DR. ANTOINETTE NOTARO, MD

13405 Main Rd, Mattituck

631-298-1122

schweigerderm.com

BEST GENERAL PRACTITIONER

DR. BELLAMY BROOK OF THE MEDICAL HOME

300 Old Country Rd, Suite 2

Riverhead

631-405-5544

BEST HAIR COLORIST

MYLES OF SALON 48

43375 Middle Rd, Southold

631-765-5624

BEST HAIR SALON

SALON 48

43375 Middle Rd, Southold

631-765-5624

BEST HAIR STYLIST

SALON 48

43375 Middle Rd, Southold

631-765-5624

BEST HEALTH CLUB / GYM

JABS

32845 Main Rd, Cutchogue

631-315-5227

jabsny.com

BEST MANICURIST / PEDICURIST

DIVA OF DELLAQUILA BEAUTY

1451 Main Rd, Jamesport

631-722-5500

dellaquilabeauty.com

BEST MASSAGE THERAPIST

LINDA ANN KNOERNSCHILD

14825 Main Rd, Mattituck

631-830-3990

BEST NAIL SALON

NAILS BY VIVIAN

535 Pike St, Mattituck

631-315-5988

BEST NUTRITIONIST

HEALING POINTS ACUPUNCTURE & WELLNESS CENTER

750 Roanoke Ave, Unit D, Riverhead

631-653-5314

healingpoints-acu.com

BEST ORTHODONTIST

FACING THE FUTURE ORTHODONTICS

235 Osborn Ave, Unit 2, Riverhead

631-727-2655

facingthefuture.com

BEST PEDIATRICIAN

PECONIC PEDIATRICS

34 Commerce Ave, Unit 2, Calverton

631-722-8880

peconicpediatrics.com

BEST PERSONAL TRAINER

BRIANNA OCCHIOGROSSO OF MAXIMUS HEALTH + FITNESS

126 E Main St, Riverhead

631-369-6293

maximusriverhead.com

BEST PHARMACY

SOUTHOLD PHARMACY

53895 Main Rd, Southold

631-765-3434

southoldpharmacy.com

BEST PHYSICAL THERAPIST

DR. PETER JOHNSTONE

Southold

631-765-3620

BEST PILATES INSTRUCTOR

THE GIVING ROOM

56215 Main Rd, Southold

631-765-6670

givingroom.net

BEST SENIOR CARE

PECONIC LANDING

1500 Brecknock Rd, Greenport

631-593-8242

peconiclanding.org

BEST SENIOR LIVING

PECONIC LANDING

1500 Brecknock Rd, Greenport

631-593-8242

peconiclanding.org

BEST SPIN CLASS

BRIANNA OCCHIOGROSSO OF MAXIMUS HEALTH + FITNESS

126 E Main St, Riverhead

631-369-6293

maximusriverhead.com

BEST TRX TRAINER

MELISSA ROCKWELL OF BODYSMART STUDIO

54280 Main Rd, Southold

631-765-8442

thebodysmartstudio.com

BEST YOGA INSTRUCTOR

BECKY ROSKO

516-384-0354

beckyrosko.com

BEST YOGA STUDIO

NORTH FORK FUN-N-FITNESS

54655 Main Rd, Southold

631-765-9118

northforkfitness.com

BEST ZUMBA

JABS

32845 Main Rd, Cutchogue

631-315-5227

jabsny.com