East Hampton Library Celebrates 20th Annual Authors Night

Alec Baldwin, Mary McCartney Lisa Tamburini Alice Harris, Christian John Wikane Lisa Tamburini Amy Zerner, Monte Farber Lisa Tamburini B. Michael Lisa Tamburini Barbara Butcher Lisa Tamburini Bill Boggs Lisa Tamburini Brian Stelter Lisa Tamburini Carl Safina Lisa Tamburini Dave Karger Lisa Tamburini Dr. Rene Vasquez del Valle Lisa Tamburini Gina Bradley Lisa Tamburini John Avlon Lisa Tamburini Merle Hoffman Lisa Tamburini Neil deGrasse Tyson Lisa Tamburini Nina Lederman, Diana Nyad, Bonnie Stoll Lisa Tamburini Rita Wasserman, Anne Chaisson Lisa Tamburini Robert Caro Lisa Tamburini Rue Matthiessen Lisa Tamburini Sarah Anker, Kathee Burke Gonzalez, Ann Welker Lisa Tamburini Tessa Bailey Lisa Tamburini Wilbur and Hilary Ross Lisa Tamburini

The East Hampton Library hosted its 20th Annual Authors Night fundraiser at Herrick Park in East Hampton.

The event featured 100 authors from across all genres.

The funds raised during this event will enable the library to continue providing programming and services to the East Hampton community free of charge.