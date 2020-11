East End Outdoor Dining Guide: 50 Eateries for Winter 2020

Get our Hamptons Insider newsletters delivered direct to you.

The weather is cooling but East End outdoor dining is just heating up, with restaurants across the Hamptons and North Fork offering innovative approaches—igloos, tents, firepits and beyond—to safe, warm and wonderful al fresco dining experiences. Here are 50 East End restaurants to check out this winter.

A Lure Restaurant

62300 Main Road, Southold. 631-876-5300, alurenorthfork.com

Almond

1 Ocean Road, Bridgehampton. 631-537-5665, almondrestaurant.com

Babette’s

6 Newtown Lane, East Hampton. 631-329-5377, babettesrestaurant.com

Bistro Été

760 Montauk Highway, Water Mill. 631-466-5770, bistroete.com

Bobby Van’s

2393 Montauk Highway, Bridgehampton. 631-537-0590, bobbyvansbridgehampton.com

Boom Burger

85 Montauk Highway, Westhampton Beach. 631-998-4663, boomburgerwhb.com

Bridgehampton Inn & Restaurant

266 Montauk Highway, Bridgehampton. 631-537-3660, bridgehamptoninn.com

Buoy One Riverhead

1175 West Main Street, Riverhead. 833-286-9663, buoyone.com/riverhead-1

Calissa

1020 Montauk Highway, Water Mill. 631-500-9292, calissahamptons.com

Canal Café

44 Newtown Road, Hampton Bays. 631-723-2155, thecanalcafe.com

Centro Trattoria & Bar

336 West Montauk Highway, Hampton Bays. 631-594-5744, centrohamptons.com

Claude’s Restaurant at The Southampton Inn

91 Hill Street, Southampton. 631-283-6500, southamptoninn.com

Cliff’s Elbow Room

1549 Main Road, Jamesport. 631-722-3292, facebook.com/cliffselbowroom

Coche Comedor

74A Montauk Highway, Amagansett. 631-267-5709, cochecomedor.com

Edgewater Restaurant

295 East Montauk Highway, Hampton Bays. 631-723-2323, edgewaterrestaurant.com

Elaia Estiatorio

95 School Street, Bridgehampton. 631-613-6469, elaiaestiatorio.com

Erik’s Breakfast & Lunch

43715 County Road 48, Southold. 631-765-6264, eriksinsouthold.com

Estia’s Little Kitchen

1615 Sag Harbor Turnpike, Sag Harbor. 631-725-1045, estias.com

Farm Country Kitchen

513 West Main Street, Riverhead. 631-369-6311, farmcountrykitchenli.com

First and South

100 South Street, Greenport. 631-333-2200, firstandsouth.com

Flora

149 Main Street, Westhampton Beach. 631-998-9600, florawhb.com

Fresno Restaurant

11 Fresno Plaza, East Hampton. 631-324-8700, fresnorestaurant.com

Frisky Oyster

27 Front Street, Greenport. 631-477-4265, thefriskyoyster.com

Golden Pear Café East Hampton

34 Newtown Lane, East Hampton. 631-329-1600, goldenpearcafe.com

Green Hill Kitchen & Que

48 Front Street, Greenport. 631-477-4900, greenhillny.com

Gurney’s Montauk Resort & Seawater Spa

290 Old Montauk Highway, Montauk. 631-668-2345, gurneysresorts.com/montauk

Jobs Lane Ristorante

11 Windmill Lane, Southampton. 631-287-8703, jobslanegastro.pub

Le Bilboquet

1 Long Wharf, Sag Harbor. 631-808-3767, lebilboquetsag.com

Lucharitos

4119 Main Street, Greenport. 631-477-6666, lucharitos.com

Main Road Biscuit Co.

1601 Main Road, Jamesport. 631-779-3463, mainroadbiscuitco.com

Margarita Grille

83 Main Street, Westhampton Beach. 631-288-5252, themargaritagrille.com

Moby’s Restaurant

341 Pantigo Road, East Hampton. 631-604-2227, mobysny.com

New Moon Café

524 Montauk Highway East Quogue. 631-653-4042, newmooncafeeq.com

Nick & Toni’s

136 North Main Street, East Hampton. 631-324-3550, nickandtonis.com

North Fork Roasting Company WHB

59 Main Street, Westhampton Beach. 631-876-5450, northforkroastingco.com

Oakland’s Restaurant & Marina

373 Dune Road, Hampton Bays. 631-728-6900, oaklandsrestaurant.net

Old Stove Pub

3516 Montauk Highway, Sagaponack. 631-537-3300, oldstovepub.com

Paul’s Italian Restaurant

21 Hill Street, Southampton. 631-283-1861, paulsitalianrestaurant.com

Pierre’s

2468 Main Street, Bridgehampton. 631-537-5110, pierresbridgehampton.com

Ram’s Head Inn

108 Ram Island Drive, Shelter Island Heights. 631-749-0811, theramsheadinn.com

Salt & Loft

145 Main Street, Westhampton Beach. saltandloft.com

Southampton Publick House

62 Jobs Lane, Southampton. 631-283-2800, publick.com

Stirling Sake

477 Main Street, Greenport. 631-477-6782, stirlingsake.com

Stone Creek Inn

405 Montauk Highway, East Quogue. 631-653-6770, stonecreekinn.com

Tutto Il Giorno

56 Nugent Street, Southampton. 631-377-3611, tuttoilgiorno.com

Union Burger Bar / Union Sushi & Steak

40 Bowden Square, Southampton. 631-377-3323, unionburgerbar.com, dineatunion.com

Vine Street Café

41 South Ferry Road, Shelter Island. 631-749-3210, vinestreetcafe.com

Wednesday’s Table

53345 Main Road, Southold. 631-876-5251, wednesdays-table.com

Wölffer Kitchen

4 Amagansett Square Drive, Amagansett. 631-267-2764, wolfferkitchen.com

1 North Steakhouse

322 West Montauk Highway, Hampton Bays. 631-594-3419, 1northsteakhouse.com

1770 House

143 Main Street, East Hampton. 631-324-1770, 1770house.com