You cast your votes. We counted them. And without further ado, Dan’s Papers and Dime Community Bank present the 2021 winners of the Dan’s Best of the Best Hamptons Restaurants & Nightlife categories! Let’s give a big round of applause to the businesses who won this prestigious contest!

Check out all the announced 2021 Dan’s Best of the Best winners, and don’t forget to visit DansBOTB.com to find more East End favorites.

BEST BAR

CALISSA

1020 Montauk Hwy, Water Mill

631-500-9292

calissahamptons.com

BEST BREAKFAST SPOT

THE HAMPTON MAID

259 E Montauk Hwy, Hampton Bays

631-728-4166

hamptonmaid.com

BEST BRUNCH

SYDNEY’S “TAYLOR” MADE CUISINE

32 Mill Rd, Westhampton Beach

631-288-4722

sydneysgourmet.com

BEST CATERER

SYDNEY’S “TAYLOR” MADE CUISINE

32 Mill Rd, Westhampton Beach

631-288-4722

sydneysgourmet.com

BEST CHINESE CUISINE

TONY’S ASIAN FUSION RESTAURANT

337 Montauk Hwy, East Quogue

631-728-8850

tonysasianfusion.com

TONY’S ASIAN FUSION RESTAURANT

23 Sunset Ave, Westhampton Beach

631-288-8880

tonysfusionwest.com

BEST COFFEE SHOP

HAMPTON COFFEE COMPANY

732 Montauk Hwy, Montauk

631-668-8206

hamptoncoffeecompany.com

HAMPTON COFFEE COMPANY

749 County Rd 39A, Southampton

631-353-3088

hamptoncoffeecompany.com

HAMPTON COFFEE COMPANY

869 Montauk Hwy, Water Mill

631-726-2633

hamptoncoffeecompany.com

HAMPTON COFFEE COMPANY

194 Mill Rd, Westhampton Beach

631-288-4480

hamptoncoffeecompany.com

BEST CONTINENTAL CUISINE

RUMBA INSPIRED ISLAND CUISINE & RUM BAR

43 Canoe Place Rd, Hampton Bays

631-594-3544

rumbahamptonbays.com

BEST FRENCH CUISINE

ALMOND RESTAURANT

1 Ocean Rd, Bridgehampton

631-537-5665

almondrestaurant.com

BEST GREEK CUISINE

CALISSA

1020 Montauk Hwy, Water Mill

631-500-9292

calissahamptons.com

BEST HAPPY HOUR

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

BEST ITALIAN CUISINE

II CAPUCCINO RISTORANTE

30 Madison St, Sag Harbor

631-725-2747

ilcaps.com

BEST JAPANESE CUISINE

SEN

23 Main St, Sag Harbor

631-725-1774

senrestaurant.com

BEST LATE NIGHT CUISINE

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

BEST LUNCHEONETTE / DINER

SIP’N SODA

40 Hampton Rd, Southampton

631-283-9752

sipnsoda.com

BEST MEXICAN CUISINE

COCHE COMEDOR

74 Montauk Hwy, Amagansett

631-267-5709

cochecomedor.com

BEST NIGHT SPOT

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

BEST ORGANIC FOOD

PROVISIONS NATURAL FOODS MARKET

7 Main St, Sag Harbor

631-500-9368

provisionsnaturalfoods.com

PROVISIONS NATURAL FOODS MARKET

760 Montauk Hwy, Unit 3

Water Mill

631-500-9368

provisionsnaturalfoods.com

BEST RESTAURANT ATMOSPHERE

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

BEST SEAFOOD RESTAURANT

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

BEST SPORTS BAR

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

BEST STEAKHOUSE

BOBBY VAN’S STEAKHOUSE

2393 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-537-0590

bobbyvans.com

BEST TAKEOUT RESTAURANT

JC’S RESTAURANT

2 Country Club Dr, Manorville

631-909-3525

jcsmanorville.com

BEST WATERVIEW RESTAURANT

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

BEST WINE CELLAR

PIERRE’S

2468 Main St, Bridgehampton

631-537-5110

pierresbridgehampton.com