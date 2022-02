Dan’s Best of the Best 2021 Winners: North Fork Food & Drink

Get our Hamptons Insider newsletters delivered direct to you.

You cast your votes. We counted them. And without further ado, Dan’s Papers and Dime Community Bank present the 2021 winners of the Dan’s Best of the Best North Fork Food & Drink categories! Let’s give a big round of applause to the businesses who won this prestigious contest!

Check out all the announced 2021 Dan’s Best of the Best winners, and don’t forget to visit DansBOTB.com to find more East End favorites.

BEST BAGELS

THE ORIGINAL GOLDBERG’S FAMOUS BAGELS

131 3rd St, Greenport

631-477-6084

theoriginalgoldbergsbagels.com

THE ORIGINAL GOLDBERG’S FAMOUS BAGELS

10095 Main Rd, Mattituck

631-315-5238

theoriginalgoldbergsbagels.com

THE ORIGINAL GOLDBERG’S FAMOUS BAGELS

130 E Main St, Riverhead

631-740-9131

theoriginalgoldbergsbagels.com

BEST BAKERY

JUNDA’S PASTRY CRUST & CRUMB

1612 Main Rd, Riverhead

631-722-4999

BEST BBQ

GRACE & GRIT BURGER POP-UP

631-407-5278

ordergraceandgrit.com/pop-ups

BEST BEER / BEVERAGE DISTRIBUTOR

RICH HARVEST WINES AND LIQUORS

13325 Main Rd, Mattituck

631-298-8160

richharvestwines.com

BEST BREWERY

GREENPORT HARBOR BREWING CO.

234 Carpenter St, Greenport

631-477-1100

greenportharborbrewing.com

GREENPORT HARBOR BREWING CO.

42155 Main Rd, Peconic

631-477-1100

greenportharborbrewing.com

BEST BURGERS

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST BUTCHER

WAYSIDE MARKET

55575 Main Rd, Southold

631-765-3575

southoldwaysidemarket.com

BEST CANDY STORE

THE CANDYMAN

22350 Main Rd, Orient

631-323-2675

BEST CHEESE SHOP

THE VILLAGE CHEESE SHOP

105 Love Ln, Mattituck

631-298-8556

thevillagecheeseshop.com

BEST CLAM / LOBSTER BAKE

SOUTHOLD FISH MARKET

64755 Main Rd, Southold

631-765-3200

facebook.com/southoldfishmarket

BEST CLAM CHOWDER

BRAUN SEAFOOD CO.

30840 Main Rd, Cutchogue

631-734-7770

braunseafood.com

BEST COCKTAILS

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST COFFEE

NORTH FORK ROASTING CO.

55795 Main Rd, Southold

631-876-5450

northforkroastingco.com

BEST COOKIES

JUNDA’S PASTRY CRUST & CRUMB

1612 Main Rd, Riverhead

631-722-4999

BEST CUPCAKES

THE BLUE DUCK BAKERY CAFÉ

130 Front St, Greenport

631-333-2060

blueduckbakerycafe.com

THE BLUE DUCK BAKERY CAFÉ

56275 Main Rd, Southold

631-629-4123

blueduckbakerycafe.com

BEST DELI

AMMIRATI’S OF LOVE LANE

135 Love Ln, Mattituck

631-298-7812

ammiratisoflovelane.com

BEST DESSERTS

JUNDA’S PASTRY CRUST & CRUMB

1612 Main Rd, Riverhead

631-722-4999

BEST FARM STAND

WOWAK FARMS

2805 Main Rd, Laurel

631-298-1495

BEST FARMERS MARKET

RIVERHEAD FARMERS MARKET

139 Main Rd, Riverhead

631-632-5129

localline.ca/eastendfood

BEST FRENCH FRIES

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST FRIED CHICKEN

SPICY’S BBQ

225 W Main St, Riverhead

631-727-2781

facebook.com/spicysbbq

BEST FROZEN YOGURT

MAGIC FOUNTAIN

9825 Main Rd, Mattituck

631-298-4908

magicfountainlongisland.com

BEST GOURMET FOOD SHOP

LOMBARDI’S LOVE LANE MARKET

170 Love Ln, Mattituck

631-298-9500

lombardislovelanemarket.com

BEST GYRO

HELLENIC SNACK BAR & RESTAURANT

5145 Main Rd, East Marion

631-477-0138

thehellenic.com

BEST HEALTH FOOD

FIT-FOODS

46025 County Rd 48, Southold

631-765-8199

fitfoodsnofo.com

BEST ICE CREAM

MAGIC FOUNTAIN

9825 Main Rd, Mattituck

631-298-4908

magicfountainlongisland.com

BEST LOBSTER DINNER

SOUTHOLD FISH MARKET

64755 Main Rd, Southold

631-765-3200

facebook.com/southoldfishmarket

BEST LOBSTER ROLL

GRACE & GRIT

55795 Main Rd, Southold

631-876-5221

graceandgritevents.com

BEST LOCAL BEVERAGE

GRACE & GRIT

55795 Main Rd, Southold

631-876-5221

graceandgritevents.com

BEST MARGARITA

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST PIZZA

PIZZA RITA

55 Middle Rd, Mattituck

631-315-5557

pizzarita.org

BEST RAW BAR

CRABBY JERRY’S AT CLAUDIO’S

111 Sterling St, Greenport

631-477-0627

claudios.com/crabby-jerrys

BEST SEAFOOD SHOP

SOUTHOLD FISH MARKET

64755 Main Rd, Southold

631-765-3200

facebook.com/southoldfishmarket

BEST STEAK

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST SUSHI

STIRLING SAKE

477 Main St, Greenport

631-477-6782

stirlingsake.com

BEST TACO

MATTITACO

10560 Main Rd, Mattituck

631-298-7826

mattitaco.com

BEST WINE / LIQUOR STORE

RICH HARVEST WINES AND LIQUORS

13325 Main Rd, Mattituck

631-298-8160

richharvestwines.com

BEST WINGS

SPICY’S BBQ

225 W Main St, Riverhead

631-727-2781

facebook.com/spicysbbq