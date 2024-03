Chef Brian Collins Cooks Up Mardi Gras: A Further Taste of New Orleans

Chef Brian Collins created a New Orlean-inspired cooking session at the Mattituck-Laurel Library.

Participants learned how to make Louisiana Gumbo, red beans and rice and banana pudding under his guidance.