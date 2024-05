Dan's Papers Hosts Kentucky Derby Party

The Dan’s Papers Kentucky Derby Party, cohosted by Schneps Media President Victoria Schneps and Phil Boyle, CEO and president of Jake’s 58 and OTB, was held at Zach Erdem’s Blue Mar in Southampton.

Attendees dressed in stylish derby-chic attire, with women wearing festive hats, enjoying cocktails and hors d’oeuvres.

They watched the extraordinary Kentucky Derby photo finish as Mystik Dan’s took first place. Joy Pak won the best hat contest.