Jesse Eisenberg Speaks at RAM Film Society Celebration

The Rams Head Inn and its owner, Aandrea Carter, in collaboration with the RAM Film Society, hosted a Thanksgiving weekend celebration featuring actor, writer and director Jesse Eisenberg.

The event centered on Eisenberg’s latest film, A Real Pain.

The evening kicked off with a cocktail party where Eisenberg spoke with guests, offering insight on his creative process and personal anecdotes.