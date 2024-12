Rogers Memorial Library Celebrates Revitalization Campaign Launch

The Rogers Memorial Library celebrated 25 years in its current building with an open house, launching its Library Revitalization Campaign to meet Southampton’s evolving needs.

Television journalist Chuck Scarborough welcomed community members, families and local officials, with Southampton Village Mayor Bill Manger, Jr., delivering speeches on the project’s importance. Library Director Liz Burns, Foundation Board President George Crawford, and trustee James Gray outlined the campaign’s goals.