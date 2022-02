Get our Hamptons Insider newsletters delivered direct to you.

You cast your votes. We counted them. And without further ado, Dan’s Papers and Dime Community Bank present the 2021 winners of the Dan’s Best of the Best Hamptons Home & Personal Services categories! Let’s give a big round of applause to the businesses who won this prestigious contest!

Check out all the announced 2021 Dan’s Best of the Best winners, and don’t forget to visit DansBOTB.com to find more East End favorites.

BEST AUTO BODY REPAIR SHOP

RUBIO PREMIER MOTORS

69 Montauk Hwy, Westhampton

631-288-0890

rubiopremiermotors.com

BEST AWNING COMPANY

EAST END AWNING

22 Sunset Dr, Sag Harbor

631-725-8210

eastendawning.com

BEST BUILDER

ALL ISLAND HANDYMAN & CONSTRUCTION

Lake Grove

631-987-7617

allislandhandyman.com

BEST CAR WASH

SOUTHAMPTON CAR WASH

404 County Rd 39A, Southampton

631-283-8990

shcarwash.com

BEST CHIMNEY SERVICE

ACE CHIMNEY EXPERTS

631-648-7474

acechimneyexperts.com

BEST CLEANING SERVICE

A VOTRE SERVICE!

2 Wilson Pl, Sag Harbor

631-725-2128

avshamptons.com

BEST CLOSET DESIGN

CUSTOM CLOSETS DIRECT

145 E Merrick Rd, Freeport

516-223-2232

customclosetsdirect.com

BEST CONTRACTOR

JOE’S CUSTOM HOME DECORATING INC.

1 Fairway Dr, Manorville

516-527-3499

joescustominc.com

BEST DOMESTIC AGENCY

HAMPTONS EMPLOYMENT AGENCY

149 Hampton Rd, Southampton

631-204-1100

hamptonsemployment.com

BEST ELECTRICIAN / ELECTRIC COMPANY

OCEAN ELECTRIC

158 County Rd 39, Unit B, Southampton

631-287-6060

oceanelectric.net

BEST ENVIRONMENTAL SERVICES

EASTERN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC.

258 Line Rd, Manorville

631-727-2700

easternenviro.com

BEST FENCE COMPANY

CRAFTSMAN FENCE CORP.

179 Frowein Rd, East Moriches

631-878-6303

craftsmanfenceanddeck.net

BEST FIREPLACE STORE

SAG HARBOR FIREPLACE

1434 Bridgehampton-Sag Harbor Tpke, Sag Harbor

631-725-0636

sagharborfireplace.net

BEST FLOORING

CARPET ONE OF THE HAMPTONS

675 N Sea Rd, Southampton

631-876-1035

hamptonsc1.com

BEST HANDYMAN

ALL ISLAND HANDYMAN & CONSTRUCTION

Lake Grove

631-987-7617

allislandhandyman.com

BEST HEATING / AIR CONDITIONING

HARDY PLUMBING & HEATING

1654 County Rd 39, Southampton

631-283-9333

hardyplumbing.com

BEST HOME INSPECTION

AC&E HOME INSPECTION CORP.

Southampton

631-205-1340

lihomeinspector.com

BEST HOME STAGER

DREAM WINDOWS & INTERIORS

29 Montauk Hwy, Westhampton

631-325-5900

dreamwindowsandinteriors.com

BEST HOUSE PAINTER / PAINTING COMPANY

JOE’S CUSTOM HOME DECORATING INC.

1 Fairway Dr, Manorville

516-527-3499

joescustominc.com

BEST HOUSE WATCHER / PROPERTY MANAGEMENT

A VOTRE SERVICE!

2 Wilson Pl, Sag Harbor

631-725-2128

avshamptons.com

BEST INTERIOR DESIGN

LMS DESIGN

71 Hill St, Suite F6, Southampton

631-943-1500

lmsdllc.com

BEST IRRIGATION

K. CLEMENZ IRRIGATION

10 Hampton Rd, Hamptons Bays

631-505-3747

irrigationofthehamptons.com

BEST KITCHEN / BATH

CIUFFO CABINETRY

95 Brook Ave, Deer Park

631-586-5976

ciuffocabinetry.com

BEST LANDSCAPER / GARDENER

UNLIMITED EARTH CARE INC.

2249 Scuttle Hole Rd, Sag Harbor

631-725-7551

unlimitedearthcare.com

BEST MASONRY / STONE / TILE

ACE CHIMNEY EXPERTS

631-648-7474

acechimneyexperts.com

BEST MOLD INSPECTION / REMOVAL

EASTERN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC.

258 Line Rd, Manorville

631-727-2700

easternenviro.com

BEST MOVING COMPANY

DESPATCH OF SOUTHAMPTON

370 County Rd 39, Unit A, Southampton

631-283-3000

despatchmovers.com

BEST OIL / GAS / PROPANE COMPANY

PARACO GAS

27 McGraw St, Shirley

631-353-0413

paracogas.com

BEST PARTY RENTAL / SERVICES

DARLING EVENTS

329 W Main St, Patchogue

631-654-1650

darlingplanner.com

BEST PEST CONTROL

FOX TREE SERVICE

542 County Rd 39, Southampton

631-283-6700

foxtreeservice.com

BEST PLUMBER

MONTAUK PLUMBING & HEATING

213 Edgemere St, Montauk

631-668-8499

montaukplumbing.net

BEST POWER WASHER

THE SCHINDLER CLEANING COMPANIES

Southampton

855-653-3700

schindlercleaning.com

BEST REMODELING

ALL ISLAND HANDYMAN & CONSTRUCTION

Lake Grove

631-987-7617

allislandhandyman.com

BEST ROOFING

M. STEVENS ROOFING AND REMODELING

53 Hill St, Southampton

631-662-1862

mstevensroofing.com

BEST SECURITY ALARM COMPANY

SYSTEMS DESIGN CO.

158 County Rd 39, Suite 1, Southampton

631-283-3455

systemsdesignco.com

BEST SHIPPING / PACKING

THE UPS STORE

81 Newtown Ln, East Hampton

631-907-1100

theupsstore.com

THE UPS STORE

15 W Montauk Hwy, Hampton Bays

631-728-6100

theupsstore.com

THE UPS STORE

26 Hill St, Southampton

631-287-6797

theupsstore.com

BEST STORAGE

GOODFRIEND SELF-STORAGE

17 Goodfriend Dr, East Hampton

631-201-5227

goodfriendstorage.com

BEST SWIMMING POOL BUILDER

SPRING & SUMMER ACTIVITIES

163 W Montauk Hwy, Hampton Bays

631-728-1929

springandsummeract.com

BEST SWIMMING POOL SERVICE

AQUAMAN POOL SERVICES

Southampton

631-828-0198

facebook.com/aquamanpoolsvcs

BEST TREE SERVICE

FOX TREE SERVICE

542 County Rd 39, Southampton

631-283-6700

foxtreeservice.com

BEST WASTE MANAGEMENT / TRASH DISPOSAL

EMIL NORSIC & SON

1625 County Rd 39, Southampton

631-283-0604

norsic.com

BEST WATER SERVICES

CASOLA WELL DRILLERS

600 Burman Blvd, Calverton

631-281-5454

casolawelldrillers.com

BEST WINDOW CLEANING

THE SCHINDLER CLEANING COMPANIES

Southampton

855-653-3700

schindlercleaning.com

BEST WINDOWS / DOORS / GARAGE DOORS

LONG ISLAND EGRESS PROS

21 Edison Ave, West Babylon

516-224-7576

egresspro.com