You cast your votes. We counted them. And without further ado, Dan’s Papers and Dime Community Bank present the 2021 winners of the Dan’s Best of the Best North Fork Restaurants & Nightlife categories! Let’s give a big round of applause to the businesses who won this prestigious contest!

Check out all the announced 2021 Dan’s Best of the Best winners, and don’t forget to visit DansBOTB.com to find more East End favorites.

BEST BAR

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST BREAKFAST SPOT

CUTCHOGUE DINER

27850 Main Rd, Cutchogue

631-734-7016

cutchoguediner.com

BEST BRUNCH

BRUCE & SON

208 Main St, Greenport

631-477-0023

bruceandsongreenport.com

BEST CATERER

GRACE & GRIT

55795 Main Rd, Southold

631-876-5221

graceandgritevents.com

BEST CHINESE CUISINE

JAN’S CHINESE FOOD

10095 Main Rd, Mattituck

631-298-2066

BEST COFFEE SHOP

NORTH FORK ROASTING CO.

55795 Main Rd, Southold

631-876-5450

northforkroastingco.com

BEST CONTINENTAL CUISINE

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST FRENCH CUISINE

RED ROOSTER BISTRO

4805 Depot Ln, Cutchogue

631-734-8267

redroosterbistro.com

BEST GLUTEN-FREE

LOVE LANE KITCHEN

240 Love Ln, Mattituck

631-298-8989

lovelanekitchen.com

BEST GREEK CUISINE

HELLENIC SNACK BAR & RESTAURANT

5145 Main Rd, East Marion

631-477-0138

thehellenic.com

BEST HAPPY HOUR

CLAUDIO’S

111 Main St, Greenport

631-477-0627

claudios.com

BEST ITALIAN CUISINE

IL GIARDINO RESTAURANT BY JOHN GAMBINO

739 Main Rd, Aquebogue

631-779-3900

ilgiardinoaquebogue.com

BEST JAPANESE CUISINE

SAKURA SUSHI & HIBACHI STEAK HOUSE

1097 Old Country Rd, Riverhead

631-727-8688

sakurariverheadny.com

BEST LATE NIGHT CUISINE

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST LUNCHEONETTE / DINER

CUTCHOGUE DINER

27850 Main Rd, Cutchogue

631-734-7016

cutchoguediner.com

BEST MEXICAN CUISINE

FUNCHOS

1156 West Main St, Riverhead

631-369-7277

funchos.com

BEST NIGHT SPOT

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST ORGANIC FOOD

GOODFOOD.

535 Pike St, Mattituck

631-298-7599

gfperiod.com

BEST RESTAURANT ATMOSPHERE

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST SEAFOOD RESTAURANT

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST SPORTS BAR

PHIL’S RESTAURANT AND SPORTS LOUNGE

1856 Wading River Manor Rd, Wading River

631-929-0508

philsrestaurant.com

BEST STEAKHOUSE

PEARL RESTAURANT & BAR

409 Main St, Greenport

631-333-2888

pearlrestaurant409.square.site

BEST TURKISH CUISINE

TURKUAZ GRILL

40 McDermott Ave, Riverhead

631-591-1757

turkuazgrillriverhead.com

BEST WATERVIEW RESTAURANT

CLAUDIO’S

111 Main St, Greenport

631-477-0627

claudios.com