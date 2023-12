Greek Orthodox Church of the Hamptons Hosts Christmas Tree Lighting

Adrean Northridge, Fran Parides, Sia Arvans with friends Bruce Mermelstein Aris, Alina, Mia and Stephen Vlahadamis Bruce Mermelstein Emilio, Ryan, Claude, and Dean Alonso- Bocque, Kim Cause, Lynne and Jenna Carballo, Kristin Zaldivar Bruce Mermelstein Father Constantine Lazarakis and Santas Helpers Bruce Mermelstein Father Constantine Lazarakis Bruce Mermelstein Kevin Cronin, Elanor Cobb, Leonard and Valerie DeFina, Anthony and Victoria Cobb, Ksenia Pedersen, Tatyana Kostyleva Bruce Mermelstein Penelope Trotta, Angela Lombardi, James Walsh, Katherine Budas, Keit Krupa, Ashleigh and Emil Trotta Bruce Mermelstein Sandy and Chris Tsamutalis, Cristian Giusfredi Bruce Mermelstein Stavroula Kaniaris, Niko, Ria, Alex and Chris Souhrada Bruce Mermelstein

The community gathered for an evening that included a tree lighting, cookie decorating, crafts and story telling at the Greek Orthodox Church of the Hamptons, hosted by Father Constantine Lazarakis.