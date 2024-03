Southampton Animal Shelter Hosts Spay-ghetti Fundraiser

Southampton Animal Shelter Foundation Chairman Jordan Lippner hosted a Spay-ghetti Fundraiser at The Elk Lodge in Southampton.

Community members gathered to raise funds to support the SASF Advo-Cat Program.

Attendees were treated to a delicious spaghetti dinner and each ticket included two chances to win prizes in the provided auction.