Photo Gallery: Elevate Shabbat at The Surf Lodge Montauk
1 minute 08/11/2025
Elevate Shabbat Guests
Abe Lichy
Andrew Cohen, Ari Ackerman
Andrew Puopolo, Sami Deller & Golan Zoda
Danielle Tawfik & Alexa Goldberg
Eric Fioceola, Anna Zovello, Anya Weitz & Nate Ben-Meir
Erin Dana Lichy, Abe Lichy, David Malka
Fallon Simonetti, Naiomi Kahalani, Michelle Botasacos
Josh Verschleirser, Jamie Cohen, Brooke Verschleirser & Tara Fli
Julia Pratt & Ari Ackerman
Justine Berger, Shaina Shakoff, Haley Cohen, Ashley Grund
Lauren Song & Alyson Karrigan
Matt Ward, Erika Weinberg, Amy Knepper & Jonathan Knepper
Nicholas Romano
Rachel Wolff, Alexis Klein, Kelsy Rosenberg & Lindsay Karna
Goldberg Family
Yani Eisen & Danielle Bello
The Surf Lodge hosted a sold-out “Elevate Shabbat” event. Founded by Andrew Cohen with Jenny Assaf as Community Director, guests experienced a unique evening that blended traditional Jewish customs with a vibrant, modern atmosphere, featuring a special dinner and community gathering.