Photo Gallery: Elevate Shabbat at The Surf Lodge Montauk

By
1 minute 08/11/2025
Elevate Shabbat Guests

Julie Froehlich
Abe Lichy

Julie Froehlch
Andrew Cohen, Ari Ackerman

Julie Froehlch
Andrew Puopolo, Sami Deller & Golan Zoda

Julie Froehlch
Danielle Tawfik & Alexa Goldberg

Julie Froehlch
Eric Fioceola, Anna Zovello, Anya Weitz & Nate Ben-Meir

Julie Froehlich
Erin Dana Lichy, Abe Lichy, David Malka

Julie Froehlich
Fallon Simonetti, Naiomi Kahalani, Michelle Botasacos

Julie Froehlich
Josh Verschleirser, Jamie Cohen, Brooke Verschleirser & Tara Fli

Julie Froehlich
Julia Pratt & Ari Ackerman

Julie Froehlich
Justine Berger, Shaina Shakoff, Haley Cohen, Ashley Grund

Julie Froehlich
Lauren Song & Alyson Karrigan

Julie Froehlich
Matt Ward, Erika Weinberg, Amy Knepper & Jonathan Knepper

Julie Froehlich
Nicholas Romano

Julie Froehlich
Rachel Wolff, Alexis Klein, Kelsy Rosenberg & Lindsay Karna

Julie Froehlich

Julie Froehlich
Goldberg Family

Julie Froehlich
Yani Eisen & Danielle Bello

Julie Froehlich

The Surf Lodge hosted a sold-out “Elevate Shabbat” event. Founded by Andrew Cohen with Jenny Assaf as Community Director, guests experienced a unique evening that blended traditional Jewish customs with a vibrant, modern atmosphere, featuring a special dinner and community gathering.

