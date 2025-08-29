Event & Party Photos

JHPiego's Southampton Soiree

By
08/29/2025
Adrien Adduci & Diem Tran

Adrien Adduci & Diem Tran

Kimberly Goff
Alessandro Cava & Dylan Mnuchin

Alessandro Cava & Dylan Mnuchin

Kimberly Goff
Alex Green, Heather Mnuchin, Tracey Dubner, Kathleen McFeeters

Alex Green, Heather Mnuchin, Tracey Dubner, Kathleen McFeeters

Kimberly Goff
Aunt Sue, Biatch Tequila

Aunt Sue, Biatch Tequila

Kimberly Goff
Barbara Ann Bernard, Jim Coleman

Barbara Ann Bernard, Jim Coleman

Kimberly Goff
Bernie & Joan Carl

Bernie & Joan Carl

Kimberly Goff
Bob Sloan & Tim Reed

Bob Sloan & Tim Reed

Kimberly Goff
Dr. Howie Mandel

Dr. Howie Mandel

Kimberly Goff
Elizabeth Robbins, Raneet Barr, Shari Fine, Barbara Jackman

Elizabeth Robbins, Raneet Barr, Shari Fine, Barbara Jackman

Kimberly Goff
Jessica Meisels & James Mallios

Jessica Meisels & James Mallios

Kimberly Goff
Jessica Meisels & Norah Lawler

Jessica Meisels & Norah Lawler

Kimberly Goff
Liz Kelly, Alicia Calitzin, & Heather Mnuchin

Liz Kelly, Alicia Calitzin, & Heather Mnuchin

Kimberly Goff
Liz, Nannette & Bob Sloan

Liz, Nannette & Bob Sloan

Kimberly Goff
Naomi Giges Downey, Shari Fine, Amanda George, Heather Mnuchin

Naomi Giges Downey, Shari Fine, Amanda George, Heather Mnuchin

Kimberly Goff
Nicole Noonan & Steven Knobel

Nicole Noonan & Steven Knobel

Kimberly Goff
Stacey Stevens, Barbara & Erin Jackman, Julie & Shari Fine

Stacey Stevens, Barbara & Erin Jackman, Julie & Shari Fine

Kimberly Goff
Sydney Sadick & Nick Admas

Sydney Sadick & Nick Admas

Kimberly Goff

JHPiego, a global health organization focused on maternal and child health, hosted an intimate summer soiree in Southampton. The event brought together guests to champion maternal health and highlight JHPiego’s global impact. The evening, hosted by Kara Feifer, Shari Fine, Serena Levy, and Heather Mnuchin, featured cocktails, light bites, and conversation.

