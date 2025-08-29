JHPiego's Southampton Soiree
1 minute 08/29/2025
Adrien Adduci & Diem Tran
Alessandro Cava & Dylan Mnuchin
Alex Green, Heather Mnuchin, Tracey Dubner, Kathleen McFeeters
Aunt Sue, Biatch Tequila
Barbara Ann Bernard, Jim Coleman
Bernie & Joan Carl
Bob Sloan & Tim Reed
Dr. Howie Mandel
Elizabeth Robbins, Raneet Barr, Shari Fine, Barbara Jackman
Jessica Meisels & James Mallios
Jessica Meisels & Norah Lawler
Liz Kelly, Alicia Calitzin, & Heather Mnuchin
Liz, Nannette & Bob Sloan
Naomi Giges Downey, Shari Fine, Amanda George, Heather Mnuchin
Nicole Noonan & Steven Knobel
Stacey Stevens, Barbara & Erin Jackman, Julie & Shari Fine
Sydney Sadick & Nick Admas
JHPiego, a global health organization focused on maternal and child health, hosted an intimate summer soiree in Southampton. The event brought together guests to champion maternal health and highlight JHPiego’s global impact. The evening, hosted by Kara Feifer, Shari Fine, Serena Levy, and Heather Mnuchin, featured cocktails, light bites, and conversation.