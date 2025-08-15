Event & Party Photos

Photos: Holiday House Opens in Style

By
1 minute 08/15/2025
Jane Hanson, Laurie Gelman, Michael Gelman, Michael Crocitto, Iris Dankner

Richard Lewin
Iris Dankner, Michael Crocitto

Richard Lewin
Jiun Ho, Raymond Schneider, Clif Caplan

Richard Lewin
Joan Judell, Michael Crocitto

Richard Lewin
Nicole Zaretsky, Andrea Stark, Sheri David, Amanda Berman, Marissa Allen

Richard Lewin
Andrea Stark, Campion Platt, Jean Shafiroff

Richard Lewin
Brian Desesa, Kelly Desesa, Joe Farrell, Mike Crocitto, Maria Crocitto, Kristin Farrell

Richard Lewin
Brian Desesa, Kelly Desesa, Joe Farrell, Mike Crocitto

Richard Lewin
Brianna Scott, Kelsey O'Connor

Richard Lewin
Campion Platt, Andrea Stark, Christian Sirano, Iris Dankner

Richard Lewin
Campion Platt, Andrea Stark, Christian Sirano

Richard Lewin
Campion Platt, Tatiana Platt, Riva Platt, Xenia Platt

Richard Lewin
Campion Platt, Tatiana Platt

Richard Lewin
Catherine Carey, Lauren Roberts, Prince Mario-Max Schaumburg-Lippe, Rolise Rachel

Richard Lewin
Catherine Carey, Prince Mario-Max Schaumburg-Lippe, Gale Brophy, Lauren Roberts, Iris Dankner, Jean Shafiroff, Karen Murray

Richard Lewin
Christian Siriano, Iris Dankner

Richard Lewin
Christian Siriano, Shaina Kalin, Brianna Scott

Richard Lewin
Christian Siriano

Richard Lewin
Holiday House Group

Richard Lewin
Holiday House Group

Richard Lewin
Greg D'Elia , Nancy Stone, Karen Murray

Richard Lewin
Iris Dankner, Lisa Fuld, Nancy Stone, Jill Kandell, Catherine Carey, Debra Halpert, Angela LaGreca

Richard Lewin
Iris Dankner, Rosemary Hallgarten

Richard Lewin
Jane Hanson, Laurie Gelman, Michael Gelman, Michael Crocitto

Richard Lewin
Jean Shafiroff, Campion Platt

Richard Lewin
Jodi Klaristenfeld, David Klaristenfeld

Richard Lewin
Joe Ciuffo, Katie Ciuffo

Richard Lewin
Joe Farrell, Iris Dankner, Ann Keating

Richard Lewin
Joe Farrell, Mike Crocitto

Richard Lewin
Joshua Young, Debra Aflalo

Richard Lewin
Lauren Roberts, Iris Dankner

Richard Lewin
Lisa Fuld, Jim Fuld

Richard Lewin
Lori Levine, Scott Levine

Richard Lewin
Maria Crocitto, Corey Anderson

Richard Lewin
Melanie Roy, Iris Dankner, Kim Radovich

Richard Lewin
Michael Crocitto, Maria Crocitto

Richard Lewin
Michael Gelman, Laurie Gelman, Elaine Saladino

Richard Lewin
Mike Crocitto, Iris Dankner, Dan Berg, Amy Rosenblum

Richard Lewin
Prince Mario Max Schaumberg-Lippe, Lauren Day-Roberts, Karen Murray, Catherine Carey, Susan Kremer, Gale Brophy

Prince Mario Max Schaumberg-Lippe, Lauren Day-Roberts, Karen Murray, Catherine Carey, Susan Kremer, Gale Brophy
Ruth Miller, Catherine Carey, Pamela Morgan, Susan Kremer, Karen Murray

Richard Lewin

Holiday House Hamptons celebrated the grand opening of its 2025 Summer Designer Showhouse, drawing over 400 guests to a stunning East End estate. Founded by breast cancer survivor Iris Dankner, the event united top designers to showcase luxury interiors while raising vital funds for the Breast Cancer Research Foundation.Holiday House Opens in Style

