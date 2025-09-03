Event & Party Photos

Candy Kitchen

1 minute 09/03/2025
Beth & Eric Wurzburg and Museum Exec. Dir. Connor Flanagan

Julie Froehlich
Tim Malyk & Mary Dinaburg BH Mues. Board Members

Julie Froehlich
Laggis Family: Mauricio Lima, Jamie Laggis, Stella Lima, Maria L

Julie Froehlich
Mary Dinaburg, Nancy Walter-Yv

Julie Froehlich
Lana Jokel & Naomi Marks

Julie Froehlich
John Barylski, Jill Mayer, Linda White, Gus Laggis & Nancy Zises

Julie Froehlich
Joan Guadagnino, Jack Zito & Lisa Rosen

Julie Froehlich
Jane & Bob Oberrender, Dan & Aiko Decelles

Julie Froehlich
Hendy Dayton, Cathy Reis, Jon Dayton Bryon Korvtz & Leslie Kelly

Julie Frohilch
Hendy Dayton & Prill Meyer

Julie Froehlich
Fred Ritz III, Rick Fritz & Samone Ritz

Julie Froehlich
Eddie Wesnofske, Jim Olson & Karen Shaw

Julie Froehlich
Doug Madaio & Charles Forthofer

Julie Froehlich
David Elliot and Bridgehampton Tewa Marimba Ensemble

Julie Froehlich
Brian Stuebe, Gus Laggis, Sonia & Paul Stuebe

Julie Froehlich
Bill Tortella, Ellen & Fred Wilford

Julie Froehlich

Candy Kitchen was honored by The Bridgehampton Museum.  They hosted a heartfelt celebration at the historic Nathaniel Rogers House to honor this year’s Community Stars, the beloved Candy Kitchen and the Laggis family, who’ve run the local institution for over four decades. Proceeds from the event support the Museum’s mission to preserve and share local history.

