Candy Kitchen
1 minute 09/03/2025
Beth & Eric Wurzburg and Museum Exec. Dir. Connor Flanagan
Tim Malyk & Mary Dinaburg BH Mues. Board Members
Laggis Family: Mauricio Lima, Jamie Laggis, Stella Lima, Maria L
Mary Dinaburg, Nancy Walter-Yv
Lana Jokel & Naomi Marks
John Barylski, Jill Mayer, Linda White, Gus Laggis & Nancy Zises
Joan Guadagnino, Jack Zito & Lisa Rosen
Jane & Bob Oberrender, Dan & Aiko Decelles
Hendy Dayton, Cathy Reis, Jon Dayton Bryon Korvtz & Leslie Kelly
Hendy Dayton & Prill Meyer
Fred Ritz III, Rick Fritz & Samone Ritz
Eddie Wesnofske, Jim Olson & Karen Shaw
Doug Madaio & Charles Forthofer
David Elliot and Bridgehampton Tewa Marimba Ensemble
Brian Stuebe, Gus Laggis, Sonia & Paul Stuebe
Bill Tortella, Ellen & Fred Wilford
Candy Kitchen was honored by The Bridgehampton Museum. They hosted a heartfelt celebration at the historic Nathaniel Rogers House to honor this year’s Community Stars, the beloved Candy Kitchen and the Laggis family, who’ve run the local institution for over four decades. Proceeds from the event support the Museum’s mission to preserve and share local history.