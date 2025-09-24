Midsummer Night’s Wellness Reset
1 minute 09/24/2025
Rachel Steir, Mya Steir, Marie Aieooo
Cecilia Mattera, Vanessa Gordon, Barbara Mattera, David Andrews
Cecilia Mattera, Barbara Mattera, Noë Brown
Dagos Andrew, Eric Andrew Ruiz
Elizabeth Schneps Aloni
Katie Acquino, Emily Tyson
Bulgin, Sara Cianpini
Mark Solomon Evans, Mercedes Kerrison
Olivia Regan, Eric Viner
Sara Shala
Veronica Bhasin, Lauren Colman
Midsummer Night’s Wellness Reset by East End Taste presented by Organic Edge at Karma Collective in Southampton. The evening blended restorative treatments, acupuncture, and bio-energetics previews. The event introduced seasonal cuisine, elevated non-alcoholic mixology, and generous gifting, Guests enjoyed a serene wellness immersion designed to inspire relaxation.