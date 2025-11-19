East Hampton

St. Luke's Hosts Free Health Fair for East End

By
1 minute 11/19/2025
Zuleyma Nieto, YES COMHPS

Zuleyma Nieto, YES COMHPS

Richard Lewin
Wally Ramirez, OLA

Wally Ramirez, OLA

Richard LewinWally Ramirez, OLA
Teresa and Maria Alfaro, Patricia Ryan, Maureen O_Connor, Peconic Bay Medical Center

Teresa and Maria Alfaro, Patricia Ryan, Maureen O_Connor, Peconic Bay Medical Center

Richard Lewin
Silvia and Lourdes Barrera, Dante and Bianca Villarraga

Silvia and Lourdes Barrera, Dante and Bianca Villarraga

Richard Lewin
Maria Carbajal, Lilibeth Reyes, Health and Welfare Council of LI

Maria Carbajal, Lilibeth Reyes, Health and Welfare Council of LI

Richard Lewin
Liliana Rodriguez, Luis Sebastian Pulido

Liliana Rodriguez, Luis Sebastian Pulido

Richard Lewin
Gisele Orrego, Blanca L. Ocampo, Maria A. Cuevas

Gisele Orrego, Blanca L. Ocampo, Maria A. Cuevas

Richard Lewin
Ginnie Frati, East Hampton Meals on Wheels

Ginnie Frati, East Hampton Meals on Wheels

Richard Lewin
Father Benjamin Shambaugh, Recor of St. Luke_s Episcopal Church

Father Benjamin Shambaugh, Recor of St. Luke_s Episcopal Church

Richard Lewin
Eric Pettersen, James Palo

Eric Pettersen, James Palo

Richard Lewin
EH Town Supervisor Kathee Burke-Gonzalez, Liliana Rodriguez, EH Town Department of Human Services

EH Town Supervisor Kathee Burke-Gonzalez, Liliana Rodriguez, EH Town Department of Human Services

Richard Lewin
Carmen Rosa Escobar, Idaly Cardona

Carmen Rosa Escobar, Idaly Cardona

Richard Lewin
Carlos Pinto, Iris Fernandez, Sindy Daun, Sun River Health

Carlos Pinto, Iris Fernandez, Sindy Daun, Sun River Health

Richard Lewin
Beatriz, Luz A. Gonzalez, Cash Low, Angela Salazar, Maryann Birmingham, CCE of Suffolk County

Beatriz, Luz A. Gonzalez, Cash Low, Angela Salazar, Maryann Birmingham, CCE of Suffolk County

Richard Lewin
Anne Scharfenberg, R. N., Luis Carvajal

Anne Scharfenberg, R. N., Luis Carvajal

Richard Lewin

St. Luke’s Church hosted a free community Health Fair at Hoie Hall in East Hampton, offering flu shots, health screenings, and wellness resources for East End residents. Representatives from Sun River Health Care, OLA of Eastern Long Island, Cornell Cooperative Extension, and East Hampton Human Services joined to provide information on nutrition, mental health, and support programs.

