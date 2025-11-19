St. Luke's Hosts Free Health Fair for East End
1 minute 11/19/2025
Zuleyma Nieto, YES COMHPS
Wally Ramirez, OLA
Teresa and Maria Alfaro, Patricia Ryan, Maureen O_Connor, Peconic Bay Medical Center
Silvia and Lourdes Barrera, Dante and Bianca Villarraga
Maria Carbajal, Lilibeth Reyes, Health and Welfare Council of LI
Liliana Rodriguez, Luis Sebastian Pulido
Gisele Orrego, Blanca L. Ocampo, Maria A. Cuevas
Ginnie Frati, East Hampton Meals on Wheels
Father Benjamin Shambaugh, Recor of St. Luke_s Episcopal Church
Eric Pettersen, James Palo
EH Town Supervisor Kathee Burke-Gonzalez, Liliana Rodriguez, EH Town Department of Human Services
Carmen Rosa Escobar, Idaly Cardona
Carlos Pinto, Iris Fernandez, Sindy Daun, Sun River Health
Beatriz, Luz A. Gonzalez, Cash Low, Angela Salazar, Maryann Birmingham, CCE of Suffolk County
Anne Scharfenberg, R. N., Luis Carvajal
St. Luke’s Church hosted a free community Health Fair at Hoie Hall in East Hampton, offering flu shots, health screenings, and wellness resources for East End residents. Representatives from Sun River Health Care, OLA of Eastern Long Island, Cornell Cooperative Extension, and East Hampton Human Services joined to provide information on nutrition, mental health, and support programs.