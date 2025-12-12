Makers Market in Sag Harbor
Artist and The Church owner- April Gornik
Artist Andrew Caynon
Bengt Hokanson and Trefny Dix
Beverly Granger and Alyssa Cuyjet - Pots by Bebe
Cora Diaz
Dorothy Frankel
Irena Fans- Phoenix Botanicals
Janice Jaworski
Julia King- Wild Muse
Kendra Wates and Paula Wolf- ARF volunteers
Maia Kabisch, Theresa Roden
Marcia Bayard- 8 Knots Design
Matthew Digirolamo- Harbor Woodworks
Monika Gawlowska- Flutter Labs
Sheri Pasquarella and Julia Dawson
Tess Pintchik, Brittany Torres- Hamptons Hand Poured
Theresa diScalann- Lindsay Hassett
Makers Market at The Church in Sag Harbor, led by owner April Gornik, hosted its Fifth Annual Holiday . The event filled the Madison Street space with more than 15 East End artisans offering ceramics, jewelry, home goods, and holiday gifts. Guests explored printmaking displays, artist signings, live portrait sketches, and treats from The Cookery, while ARF Hamptons provided pet adoptions outside. The event celebrated local makers and seasonal community spirit.