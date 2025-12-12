Sag Harbor

Makers Market in Sag Harbor

By
1 minute 12/12/2025
Artist and The Church owner- April Gornik

Lisa Tamburini
Artist Andrew Caynon

Lisa Tamburini
Bengt Hokanson and Trefny Dix

Lisa Tamburini
Beverly Granger and Alyssa Cuyjet - Pots by Bebe

Lisa Tamburini
Cora Diaz

Lisa Tamburini
Dorothy Frankel

Lisa Tamburini
Irena Fans- Phoenix Botanicals

Lisa Tamburini
Janice Jaworski

Lisa Tamburini
Julia King- Wild Muse

Lisa Tamburini
Kendra Wates and Paula Wolf- ARF volunteers

Lisa Tamburini
Maia Kabisch, Theresa Roden

Lisa Tamburini
Marcia Bayard- 8 Knots Design

Lisa Tamburini
Matthew Digirolamo- Harbor Woodworks

Lisa Tamburini
Monika Gawlowska- Flutter Labs

Lisa Tamburini
Sheri Pasquarella and Julia Dawson

Lisa Tamburini
Tess Pintchik, Brittany Torres- Hamptons Hand Poured

Lisa Tamburini
Theresa diScalann- Lindsay Hassett

Lisa Tamburini

Makers Market at The Church in Sag Harbor, led by owner April Gornik, hosted its Fifth Annual Holiday . The event filled the Madison Street space with more than 15 East End artisans offering ceramics, jewelry, home goods, and holiday gifts. Guests explored printmaking displays, artist signings, live portrait sketches, and treats from The Cookery, while ARF Hamptons provided pet adoptions outside. The event celebrated local makers and seasonal community spirit. 

