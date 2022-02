Dan’s Best of the Best 2021 Winners: Hamptons Food & Drink

Get our Hamptons Insider newsletters delivered direct to you.

You cast your votes. We counted them. And without further ado, Dan’s Papers and Dime Community Bank present the 2021 winners of the Dan’s Best of the Best Hamptons Food & Drink categories! Let’s give a big round of applause to the businesses who won this prestigious contest!

Check out all the announced 2021 Dan’s Best of the Best winners, and don’t forget to visit DansBOTB.com to find more East End favorites.

BEST BAGELS

THE ORIGINAL GOLDBERG’S FAMOUS BAGELS

100 Pantigo Pl, East Hampton

631-329-8300

theoriginalgoldbergsbagels.com

THE ORIGINAL GOLDBERG’S FAMOUS BAGELS

481 Montauk Hwy, East Quogue

631-996-4445

theoriginalgoldbergsbagels.com

THE ORIGINAL GOLDBERG’S FAMOUS BAGELS

28 South Etna Ave, Montauk

631-238-5976

theoriginalgoldbergsbagels.com

THE ORIGINAL GOLDBERG’S FAMOUS BAGELS

2101 Montauk Hwy, Napeague

631-267-5552

theoriginalgoldbergsbagels.com

THE ORIGINAL GOLDBERG’S FAMOUS BAGELS

801 County Rd 39, Southampton

631-204-1046

theoriginalgoldbergsbagels.com

THE ORIGINAL GOLDBERG’S FAMOUS BAGELS

358 Montauk Hwy, Wainscott

631-537-5553

theoriginalgoldbergsbagels.com

BEST BAKERY

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST BBQ

SMOKIN’ WOLF BBQ & MORE

199 Pantigo Rd, East Hampton

631-604-6470

smokinwolfbbq.com

BEST BEER / BEVERAGE DISTRIBUTOR

CLASSIC BEVERAGE

175 W Montauk Hwy, Hampton Bays

631-723-3552

classicbev.com

BEST BREWERY

WESTHAMPTON BEACH BREWING CO.

220 Rogers Way, Unit 1, Westhampton Beach

631-998-0800

westhamptonbeachbrewingco.com

BEST BURGERS

SMOKIN’ WOLF BBQ & MORE

199 Pantigo Rd, East Hampton

631-604-6470

smokinwolfbbq.com

BEST BUTCHER

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST CANDY STORE

THE FUDGE COMPANY

67 Main St, Southampton

631-283-8108

southamptonfudgecompany.com

BEST CHEESE SHOP

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST CLAM / LOBSTER BAKE

SMOKIN’ WOLF BBQ & MORE

199 Pantigo Rd, East Hampton

631-604-6470

smokinwolfbbq.com

BEST CLAM CHOWDER

HOOKED MONTAUK

34 South Etna Ave, Montauk

631-668-2111

hookedmtk.com

BEST COCKTAILS

JC’S RESTAURANT

2 Country Club Dr, Manorville

631-909-3525

jcsmanorville.com

BEST COFFEE

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST COOKIES

TATE’S BAKE SHOP

43 N Sea Rd, Southampton

631-283-9830

tatesbakeshop.com

BEST CUPCAKES

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST DELI

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST DESSERTS

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

TATE’S BAKE SHOP

43 N Sea Rd, Southampton

631-283-9830

tatesbakeshop.com

BEST FARM STAND

BALSAM FARMS

293 Town Ln, Amagansett

631-267-5635

balsamfarms.com

BALSAM FARMS

662 Montauk Hwy, Montauk

631-238-5119

balsamfarms.com

BEST FRENCH FRIES

SMOKIN’ WOLF BBQ & MORE

199 Pantigo Rd, East Hampton

631-604-6470

smokinwolfbbq.com

BEST FRIED CHICKEN

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST FROZEN YOGURT

BUDDHABERRY

125 Main St, Sag Harbor

631-808-3888

buddhaberry.com

BEST GOURMET FOOD SHOP

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST GYRO

HAMPTON GYRO & GRILL

252-1 W Montauk Hwy, Hampton Bays

631-856-4101

hamptongyro.com

BEST HEALTH FOOD

PROVISIONS NATURAL FOODS MARKET

760 Montauk Hwy, Unit 3, Water Mill

631-500-9368

provisionsnaturalfoods.com

BEST ICE CREAM

JOHN’S DRIVE-IN

677 Montauk Hwy, Montauk

631-668-5515

johnsdriveinmontauk.com

BEST LOBSTER DINNER

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

BEST LOBSTER ROLL

HOOKED MONTAUK

34 South Etna Ave, Montauk

631-668-2111

hookedmtk.com

BEST LOCAL BEVERAGE

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

BEST MARGARITA

K PASA

2 Main St, Sag Harbor

631-800-8226

1-800-taco.com

BEST PIZZA

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST RAW BAR

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST SALAD BAR

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST SEAFOOD SHOP

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST STEAK

78 FOSTER

78 Foster Ave, Hampton Bays

631-594-3967

78fosterhamptons.com

BEST SUSHI

CITARELLA

2209 Montauk Hwy, Bridgehampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

2 Pantigo Rd, East Hampton

631-283-6600

citarella.com

CITARELLA

20 Hampton Rd, Southampton

631-283-6600

citarella.com

BEST TACO

K PASA

2 Main St, Sag Harbor

631-800-8226

1-800-taco.com

BEST WINE / LIQUOR STORE

TOWNE CELLARS

460 County Rd 111, Unit 13, Manorville

631-874-0451

townecellarswines.com

BEST WINGS

SMOKIN’ WOLF BBQ & MORE

199 Pantigo Rd, East Hampton

631-604-6470

smokinwolfbbq.com