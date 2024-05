Spring Fling Benefits Parrish Art Museum's Educational Programs

The Spring Fling, a celebration dedicated to supporting the Parrish Art Museum‘s educational programs hosted by Executive Director Monica Ramirez-Montagut, offered an evening showcasing the work of artist Simon Vega.

Food and drinks were provided by Peter Ambrose, Dry Farm Wines, Kidd Squidd Brewing, Cocktails & Dreams, LALO Tequila and Talkhouse Encore.

Guests enjoyed music curated by Jarrell Entertainment, silent auctions and a scavenger hunt.