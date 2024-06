Southampton Inn Hosts Memorial Day Barbecue

Assemblywoman Rebecca Seawright Lisa Tamburini Bill McCuddy, Dede Gotthelf, Angela Boyer-Stump Lisa Tamburini Binh Douglas, Bill McCuddy, Dylan Gaches Lisa Tamburini Carolyn Lieberman, Linda Clifford, Sonia Moskowitz Lisa Tamburini Catherine Larsen, Southampton Mayor Bill Manger, Dede Gotthelf, Eddie Moan Lisa Tamburini Charles Tetro, David Epstein, Elliot Heller Lisa Tamburini Donna Rubin, Randie Levine-Millerm Roger and Ilene Sichel, Cindy Farkas-Glanzrock Lisa Tamburini Eddie Moan, Alice Thompson, Dede Gotthelf, Shane and Terry Moan Lisa Tamburini Elena Gibbs, Rachel Herman, Vivace Maxvictor Lisa Tamburini James Byrnes, Noreen Donovan Lisa Tamburini Jessica Tomelden, Kim Krotoff, Jodie Bisasor Lisa Tamburini Lawrence L. Klayman, Consuelo Vanderbilt Lisa Tamburini Linda Clifford, Dede Gotthelf, Rolise Rachel, Carolyn Lieberman Lisa Tamburini Marc and Jennifer Klein, Michael and Laura Levine Lisa Tamburini Morris Oiring, Todd Shapiro Lisa Tamburini Rainy Castaneda, Valerie Greenberg Lisa Tamburini Sharon Rose-Calhoun, Dawn Marie Grannum, Jean Griffin Lisa Tamburini Tevin Evans, Kim Dillinger Lisa Tamburini Tijana Ibrahimovic, Olga Ferrara Lisa Tamburini William Sullivan, Cesar Ricci, Chip Reed, Chris Fray Lisa Tamburini

The Southampton Inn celebrated its 26th annual Memorial Day barbecue on the pool patio.

Attendees enjoyed live music by Philip Gotthelf and an array of food and drinks provided by Claude’s Restaurant.

Guests swam and engaged in various lawn games. The barbecue combined relaxation entertainment for a memorable start to the summer season.