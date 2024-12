Long Island Aquarium Hosts Princess Tea Party

Anna, Maya Cerazy, Elsa Julie Froehlich Arielle, Natalie Cappiello Julie Froehlich Alexa and Charlotte Danker, Reis and Katie Hagen Julie Froehlich Brian and Lauren Rozzero Julie Froehlich Deanna, Demi, Daavi and Brooke Boivert Julie Froehlich Emcee Darren Kenzie Julie Froehlich Ariana and Lauren Crasto Julie Froehlich Katie and Reis Hagen Julie Froehlich Liat Knafo with the Princesses Julie Froehlich Lindsey and Alice Zulferino Julie Froehlich Lisa and Elinana Zuliferino Julie Froehlich Maria and McKenzie Steblai Julie Froehlich Princess Eliasa Menchu Julie Froehlich Satidra and Kyra Abbott Julie Froehlich The Shakles Family Julie Froehlich Vora and Rebecca Menchu Julie Froehlich

The Long Island Aquarium in Riverhead and emcee Darren Kenzie hosted a Princess Tea Party, drawing young attendees and their families into the Sea Star Ballroom.

Dressed in their finest, little princesses danced and sang alongside their favorite fairy-tale characters.

The event featured a white glove tea service, complete with finger sandwiches and a variety of sweets.