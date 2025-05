Spring Fling at the Parrish Art Museum

Ante Jakic and Davinia Pace Lisa Tamburini Brian Dodson and Tania Deighton Lisa Tamburini Cathy Lerebours and Leila Pinto Lisa Tamburini Cindy Lou Wakefield and Rick Friedman Lisa Tamburini Dawn Watson, Fran Girimonti, Jen Disisto Lisa Tamburini Debra and Kevin McEneaney Lisa Tamburini Fran Girimonti, Jennifer Ettin, Dale Novick, Davinia Pace Lisa Tamburini Fred Becker, Jeffrey Tannenbaum, Bobbie Braun, Mitchell Myron Lisa Tamburini Georgia and Dr. Athena Kaporis, Dr. Nick Germanakos Lisa Tamburini Kim Gaeckle and Ron Myers Lisa Tamburini Larry Wohl and Leesa Rowland Lisa Tamburini Lindsey Marino, Sarah Alvarez, Nathania Nisonson, Kingsley Crawford, Kate McEntee Lisa Tamburini Marsin Mogielski and Joshua Kokeny Lisa Tamburini Nanette Hansen, Kelly Canavan, Nancy Pearson, Patricia Glass Lisa Tamburini Shanette and Bryan Cohen Lisa Tamburini Victoria Kahn and Marc Chiffert Lisa Tamburini Yanina Fuertes and Alexandra Stanton Lisa Tamburini

The Parrish Art Museum hosted its Spring Fling, an evening of celebration in support of the Museum’s education programs and year-round public initiatives.

The night was filled with music curated by Jarrell Entertainment, featuring a special performance by Davinia Pace.