17 Women Group Exhibition Debuts at Ashawagh Hall

The Mannix Project presented the 17 Women Group Exhibition at Ashawagh Hall in East Hampton, showcasing the contemporary art of seventeen female artists.

An artist reception welcomed guests to view and discuss works by AG Duggan, Beth Barry, Carol Hunt, Deborah Acquino, Donna Corvi, Joanlee Montefusco, Karyn Mannix, Kerry Sharkey-Miller, Marilyn Stevenson, Martha Stotzky, Mary Daunt, Renee Gallanti, Rosa Scott, Stha Low, Susan Zises, Teresa Lawler and Veronica Mezzina.