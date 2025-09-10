Wings Over Haiti Fundraiser
Wings Over Haiti Fundraiser took center stage at Donna Karan’s East Hampton home, where the designer and actor Alec Baldwin hosted a waterfront evening to support the Sag Harbor nonprofit. Dedicated to providing education and nourishment for children in Haiti, the organization welcomed philanthropists, artists, and business leaders for cocktails, a chef-prepared dinner, and live entertainment. Proceeds will fund the continued expansion of the Wings Over Haiti School, now serving 126 students with classrooms, daily meals, and a path to opportunity.