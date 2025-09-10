East Hampton

Wings Over Haiti Fundraiser

By
1 minute 09/10/2025
Tracy Mitchell, Nancy Tsuei

Tracy Mitchell, Nancy Tsuei

Rob Rich
Tracy Mitchell, Jonathan Glynn

Tracy Mitchell, Jonathan Glynn

Rob Rich
Robert Smith, Lee Greenberg, Melissa Green

Robert Smith, Lee Greenberg, Melissa Green

Rob Rich
Robert Smith, Amy Wickersham, John Wickersham, Donna Karan, Arthur Bijur, Coco Myers, Albert Tuff, Jonathan Glynn, Beth O'Donnell

Robert Smith, Amy Wickersham, John Wickersham, Donna Karan, Arthur Bijur, Coco Myers, Albert Tuff, Jonathan Glynn, Beth O'Donnell

Rob Rich
Normon Ohler, Nuri Nadaee, Jade Netayna Ullmann

Normon Ohler, Nuri Nadaee, Jade Netayna Ullmann

Rob Rich
Nancy Tsuer, Alec Baldwin, Donna Karan, Jonathan Glynn, Polly Barnett, Cindy Meehl,, Harriet Cole, Caroline Sada

Nancy Tsuer, Alec Baldwin, Donna Karan, Jonathan Glynn, Polly Barnett, Cindy Meehl,, Harriet Cole, Caroline Sada

Rob Rich
Lisa Rosenblum and Georgina Celevic

Lisa Rosenblum and Georgina Celevic

Rob Rich
Lee Settanni Packman, Magalie Dresse

Lee Settanni Packman, Magalie Dresse

Rob Rich
Laurie Dolphin, Christine Matthai

Laurie Dolphin, Christine Matthai

Rob Rich
Jen Wastrom, Phyllis Chase<,Polly Barnett, Jonathan Glynn, Cindy Meehl, Elizabeth Westrate

Jen Wastrom, Phyllis Chase<,Polly Barnett, Jonathan Glynn, Cindy Meehl, Elizabeth Westrate

Rob Rich
Jacques Jospitre, Kate Jones

Jacques Jospitre, Kate Jones

Rob Rich
Donna Karan, Jill Weingarten

Donna Karan, Jill Weingarten

Rob Rich
Coco Myers, Hilaria Baldwin, Arthur Bijur

Coco Myers, Hilaria Baldwin, Arthur Bijur

Rob Rich
Clinton Benoit performs

Clinton Benoit performs

Rob Rich
Beth O'Donnell, Sue-Ann Greenfield

Beth O'Donnell, Sue-Ann Greenfield

Rob Rich
Beni Gross, Ilana Shapiro

Beni Gross, Ilana Shapiro

Rob Rich
Alec Baldwin, Hilaria Baldwin

Alec Baldwin, Hilaria Baldwin

Rob Rich

Wings Over Haiti Fundraiser took center stage at Donna Karan’s East Hampton home, where the designer and actor Alec Baldwin hosted a waterfront evening to support the Sag Harbor nonprofit. Dedicated to providing education and nourishment for children in Haiti, the organization welcomed philanthropists, artists, and business leaders for cocktails, a chef-prepared dinner, and live entertainment. Proceeds will fund the continued expansion of the Wings Over Haiti School, now serving 126 students with classrooms, daily meals, and a path to opportunity.

  • Vetted Hamptons Resources

    Hamptons Classified 

    Access our trusted network of local professionals and browse employment opportunities in the Hamptons.
    Find a Home Pro Search Jobs

  • Most Recent Articles

    • Things to do on the East End

    More local events