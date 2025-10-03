East Hampton

East Hampton Honors Former Mayor

By
1 minute 10/03/2025
Andy Towner, Johanna Caleca, John Erdos

Richard Lewin
Larry Cantwell, Katheen Burke-Gonzalez

Richard Lewin
Steven Tekulsky, Jenny Theotocatos, Former Mayor and Honoree Paul Rickenbach Jr

Richard Lewin
Sherrill and Janet Dayton

Richard Lewin
Ron Rickenbach, Captain Joe McBride

Richard Lewin
Ron Rickenbach, Arlene Bujese, Paul Rickenbach, Joyce Tuttle

Richard Lewin
Marian Zucker, EH Village Administrator Marcos Baladron, Jenny Lilja Baladron

Richard Lewin
Katie and Tiger Graham, Beverly Kazickas

Richard Lewin
Hugh King

Richard Lewin
George and Jenny Theotocatos

Richard Lewin
Former Mayor and Honoree Paul Rickenbach Jr.

Richard Lewin
Former EH Town Supervisor Larry Cantwell

Richard Lewin
Father Benjamin Shambaugh

Richard Lewin
EH Village Mayor Jerry Larsen, Lenny Ackerman

Richard Lewin
EH Village and Town Historians Hugh King and Robert Hefner

Richard Lewin
EH Town Supervisor Kathee Burke-Gonzalez, EH Village Mayor Jerry Larsen, EH Village Board Member Carrie Doyle

Richard Lewin
David McMaster

Richard Lewin

 East Hampton Village Mayor Jerry Larsen led a dedication ceremony renaming the corner of Pantigo Road and Egypt Lane as Rickenbach Park in honor of former Mayor Paul Rickenbach, who served the community for over 20 years. The gathering celebrated Rickenbach’s lasting legacy of leadership and his enduring impact on the village.

