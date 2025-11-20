Southampton Arts Center Hosts Veterans Day Screening
The assembled veterans
Susan Frankenback Steinke and Pat Sanders
Robert E. Grisnik, George Seaman, and Jim Lubetkin
Matt Hindra, Christina Strassfield, and Nick Kraus
Karen and Gerald Burkhart
Elyn Kronemeyer and Jane Comfort
Edwin German
Donna Zephrine
Ann Welker and Edwin German
Angelique Williams and Buddy
The Southampton Arts Center Executive Director Christina Strassfield welcomed the community for a USA Warrior Stories screening honoring three generations of veterans. The program featured films spotlighting U.S. Navy Veteran Angelique Williams, Vietnam War Marine Veteran Ed German, and WWII Army Veteran Martin Sylvester, followed by a Q&A with the veterans and Paul Sylvester, moderated by USA Warrior Stories founders Matt Hindra and Nick Kraus.