Southampton

Southampton Arts Center Hosts Veterans Day Screening

By
1 minute 11/20/2025
The assembled veterans

The assembled veterans

Kimberly Goff
Susan Frankenback Steinke and Pat Sanders

Susan Frankenback Steinke and Pat Sanders

Kimberly Goff
Robert E. Grisnik, George Seaman, and Jim Lubetkin

Robert E. Grisnik, George Seaman, and Jim Lubetkin

Kimberly Goff
Matt Hindra, Christina Strassfield, and Nick Kraus

Matt Hindra, Christina Strassfield, and Nick Kraus

Kimberly Goff
Karen and Gerald Burkhart

Karen and Gerald Burkhart

Kimberly Goff
Elyn Kronemeyer and Jane Comfort

Elyn Kronemeyer and Jane Comfort

Kimberly Goff
Edwin German

Edwin German

Kimberly Goff
Donna Zephrine

Donna Zephrine

Kimberly Goff
Ann Welker and Edwin German

Ann Welker and Edwin German

Kimberly Goff
Angelique Williams and Buddy

Angelique Williams and Buddy

Kimberly Goff

 The Southampton Arts Center Executive Director Christina Strassfield welcomed the community for a USA Warrior Stories screening honoring three generations of veterans. The program featured films spotlighting U.S. Navy Veteran Angelique Williams, Vietnam War Marine Veteran Ed German, and WWII Army Veteran Martin Sylvester, followed by a Q&A with the veterans and Paul Sylvester, moderated by USA Warrior Stories founders Matt Hindra and Nick Kraus.

  • Vetted Hamptons Resources

    Hamptons Classified 

    Access our trusted network of local professionals and browse employment opportunities in the Hamptons.
    Find a Home Pro Search Jobs

  • Most Recent Articles

    • Things to do on the East End

    More local events