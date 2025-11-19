Riverhead

Stony Brook's New Mental Health Clinic in Riverhead

By
1 minute 11/19/2025
Albert J. Krupski Jr., Southold Town Supervisor

Rick Seigleman
Alison Madden, Jessica Marangio, Jarid Patcher, Paul J. Connor III, Linda Sweeney, Janet Jakowski

Rick Seigleman
Cathryn Galanter, Anissa Abi-Dargham, Nikhil Palekar, Susan Wilner

Rick Seigleman
Chief Administrative Officer Stony Brook Eastern LI Hospital, Paul J. Connor III

Rick Seigleman
Congressman Nick LaLota, Paul J. Connor III

Rick Seigleman
Janet Jackowski, Susan Wilner, Anissaabi Dargham, Kristie Golden

Rick Seigleman
Jarid Patcher

Rick Seigleman
John LaMura, Albert J. Krupski Jr., Southold Town Supervisor

Rick Seigleman
Kriste Golden-Campo

Rick Seigleman
Nick LaLota

Rick Seigleman
Ribbon Cutting

Rick Seigleman
Village of Greenport Mayor Kevin Steussi

Rick Seigleman
VP Behavioral Health & Social Services, Janet Jackowski

Rick Seigleman

Stony Brook Eastern Long Island Hospital celebrated the opening of its newly licensed Office of Mental Health clinic at Quannacut Outpatient Services in Riverhead. Chief Administrative Officer Paul J. Connorr joined local officials for the ribbon cutting, marking an important expansion of integrated behavioral health and substance use treatment services for the East End community.

