Get our Hamptons Insider newsletters delivered direct to you.

You cast your votes. We counted them. And without further ado, Dan’s Papers and Dime Community Bank present the 2021 winners of the Dan’s Best of the Best North Fork Home & Personal Services categories! Let’s give a big round of applause to the businesses who won this prestigious contest!

Check out all the announced 2021 Dan’s Best of the Best winners, and don’t forget to visit DansBOTB.com to find more East End favorites.

BEST AUTO BODY REPAIR SHOP

STARLITE AUTO BODY

7255 Main Rd, Mattituck

631-298-5933

BEST AWNING COMPANY

WM. J. MILLS & CO. SAILMAKERS

74100 Main Rd, Greenport

631-477-1500

millscanvas.com

BEST BUILDER

MKL CONSTRUCTION CORPORATION

East Hampton

631-324-9090

BEST CAR WASH

RIVERHEAD AUTO WASH

915 Old Country Rd, Riverhead

631-727-8961

riverheadautowash.com

BEST CHIMNEY SERVICE

ACE CHIMNEY EXPERTS

631-648-7474

acechimneyexperts.com

BEST CLEANING SERVICE

C’S HOME & OFFICE MANAGEMENT

3331 Noyac Rd, Sag Harbor

631-725-2408

cshomemanagement.com

BEST CLOSET DESIGN

CUSTOM CLOSETS DIRECT

145 E Merrick Rd, Freeport

516-223-2232

customclosetsdirect.com

BEST CONTRACTOR

MTP CUSTOM CARPENTRY

27300 Main Rd, Orient

631-323-8076

BEST DOMESTIC AGENCY

HAMPTONS EMPLOYMENT AGENCY

149 Hampton Rd, Southampton

631-204-1100

hamptonsemployment.com

BEST ELECTRICIAN / ELECTRIC COMPANY

REP ELECTRIC LLC

11400 Main Rd, Mattituck

631-298-9602

repelectricllc.com

BEST ENVIRONMENTAL SERVICES

EASTERN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC.

258 Line Rd, Manorville

631-727-2700

easternenviro.com

BEST FENCE COMPANY

NORTH FORK FENCE LLC

6865B Main Rd, Mattituck

631-298-4777

northforkfenceli.com

BEST FLOORING

LONG ISLAND PANELING, CEILINGS & FLOORS

4769 Sunrise Hwy, Bohemia

631-567-6030

lipanel.com

BEST HANDYMAN

PAUL R. GOLANEC

200 First St, Laurel

631-298-8874

prghomes.net

BEST HEATING / AIR CONDITIONING

KOLB MECHANICAL CORP.

11500 Old Sound Ave, Mattituck

631-298-5527

kolbmechanical.com

BEST HOME INSPECTION

AC&E HOME INSPECTION CORP.

Southampton

631-205-1340

lihomeinspector.com

BEST HOME STAGER

STYLED AND SOLD

28 Pin Oak Ln, Westhampton Beach

631-899-3305

styledandsold.com

BEST HOUSE PAINTER / PAINTING COMPANY

GJO PAINTING

1580 Corey Creek Ln, Southold

631-956-2396

BEST HOUSE WATCHER / PROPERTY MANAGEMENT

PECONIC HOME MANAGEMENT

Peconic

631-830-3990

peconichomemanagement.com

BEST INTERIOR DESIGN

DREAM WINDOWS & INTERIORS

29 Montauk Hwy, Westhampton

631-325-5900

dreamwindowsandinteriors.com

BEST IRRIGATION

RB IRRIGATION

Westhampton Beach

631-288-1087

rbirrigation.net

BEST KITCHEN / BATH

PECONIC KITCHEN AND BATH

118 Marcy Ave, Riverhead

631-369-0700

facebook.com/peconickitchenandbath

BEST LANDSCAPER / GARDENER

LANDSCAPE ADVENTURE

396 Main Rd, Aquebogue

631-722-3313

landscapeadventure.net

BEST MASONRY / STONE / TILE

CHRIS MOHR LANDSCAPING & MASONRY

22155 Middle Rd, Cutchogue

631-765-4617

chrismohrlandscaping-masonry.com

BEST MOVING COMPANY

DESPATCH OF SOUTHAMPTON

370 County Rd 39, Unit A, Southampton

631-283-3000

despatchmovers.com

BEST OIL / GAS / PROPANE COMPANY

PARACO GAS

27 McGraw St, Shirley

631-353-0413

paracogas.com

BEST PARTY RENTAL / SERVICES

AMERICAN TENT COMPANY

1129 Cross River Dr, Riverhead

631-722-8042

americantentcompany.com

BEST PEST CONTROL

FOX TREE SERVICE

542 County Rd 39

Southampton

631-283-6700

foxtreeservice.com

BEST PLUMBER

WILLIAM KNOERNSCHILD PLUMBING AND HEATING

Cutchogue

631-734-4282

BEST POWER WASHER

THE SCHINDLER CLEANING COMPANIES

Southampton 855-653-3700

schindlercleaning.com

BEST REMODELING

ALL ISLAND HANDYMAN & CONSTRUCTION

Lake Grove

631-987-7617

allislandhandyman.com

BEST ROOFING

MARTIN’S ROOFING

497 Montauk Hwy, East Quogue

631-653-6072

martinsroofingli.com

BEST SECURITY ALARM COMPANY

OSPREY SECURITY

650-542-9237

ospreysecurity.com

BEST SHIPPING / PACKING

THE UPS STORE

865 Old Country Rd, Riverhead

631-591-3090

theupsstore.com

BEST SWIMMING POOL BUILDER

ISLANDIA POOLS

108 Fishel Ave, Riverhead

631-727-6312

islandiapools.com

BEST SWIMMING POOL SERVICE

ISLANDIA POOLS

108 Fishel Ave, Riverhead

631-727-6312

islandiapools.com

BEST TREE SERVICE

CHRIS MOHR LANDSCAPING

22155 Middle Rd, Cutchogue

631-765-4617

chrismohrlandscaping-masonry.com

BEST WASTE MANAGEMENT / TRASH DISPOSAL

NORTH FORK SANITATION INC.

8475 Cox Ln, Cutchogue

631-734-7221

northforksanitation.com

BEST WINDOW CLEANING

THE SCHINDLER CLEANING COMPANIES

Southampton

855-653-3700

schindlercleaning.com

BEST WINDOWS / DOORS / GARAGE DOORS

REILLY ARCHITECTURAL

901 Burman Blvd, Calverton

631-208-0710

reillyarch.com