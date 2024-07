Hamptons Interactive Brunch Benefits Francesco's Foundation

Aphrodise Champagne Hostesses Anna Warren, Alexis Iridazy Julie Froehlich Catherine and Gabriella Vigorito Julie Froehlich Dawlcakes Designer Joanne Spataro, Hostess Vanessa Gordon Julie Froehlich DJ Ana Salvemini Julie Froehlich Dr. Jennifer Magione, Dr. Michelle Jardine Julie Froehlich Emily Pacheco, Alexandra Delgais, Julie Perroncino Julie Froehlich Erry Haase, Karl Sully Julie Froehlich Event Emcee, Hamptons Bossmoms' Melissa Lynch, Kim Lenar-Ehrardt Julie Froehlich Jean Shafiroff, Jennifer Allsop, Assemblymember Rebecca Seawright, Hostess Diana Cochran Julie Froehlich Jess Wood, Amy Maline Julie Froehlich Kevin Menard, Hostess Diana Cochran, Keegan Davenport Julie Froehlich Kevin Thompson, Sara Lewis Julie Froehlich Maria Mammix, Veronika Prokhorenko Julie Froehlich Martha Robles, Cheri Alleyne, JuJu Qunnonez Julie Froehlich Miss Richmond County Gabriella Marielli Julie Froehlich Ryan Goldsmith, Deanne Carella Julie Froehlich The Cocktail Collective's Akeem Hunter, Hostess Vanessa Gordon Julie Froehlich Tijana Ibahimovic, Olga Ferrara Julie Froehlich VBA Media Group Saraha Shelley, Angel 360, Dwana Avery Julie Froehlich

The fifth annual Hamptons Interactive Brunch, hosted by Hamptons tastemaker Vanessa Gordon and award-winning entertainer Deborah Cox, was held at the Rams Head Inn on Shelter Island.

The sold-out event, benefiting Francesco’s Foundation, drew a crowd of 300 guests who enjoyed hors d’oeuvres from Tullulah’s and cocktails by The Cocktail Collective’s Akeem Hunter.