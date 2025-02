Dan Ouellette Discusses His Latest Book

Emily Christ, Assistant Dir. Wonda Miller Alicia Doherty Paula and Giancarlo Bonagura, Jim Snidero Alicia Doherty Elaine McKay, Doug Bryant Alicia Doherty Bryzeida Buitrago, Jack Mather Alicia Doherty Brendan and Katie Johnston Alicia Doherty Daisy and Eugene Polito Alicia Doherty Susan Smyth, Chris Lawrence Alicia Doherty Suzie Smyth, Program Dir. Nancy Meyers, Author Dan Ouellette Alicia Doherty Dan Welden Alicia Doherty

Shelter Island-based music Journalist Dan Ouelette discussed his latest book, Landfill: Unearthing Legends of Modern Music, sharing insights from his interviews with artists Frank Zappa, Joni Mitchell, and Wynton Marsalis.

The event at the John Jermain Memorial Library in Sag Harbor highlighted Ouellette’s decades-long career chronicling the evolution of modern music.